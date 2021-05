Máxima 50 jaar: Hanni, Kees en Kierayn feliciteren hun geliefde koningin

Hanni Stolker is idolaat van onze koningin. De Arnhemse kunstenares maakte meer dan dertig schilderijen van Máxima. "Verslavend" vindt ze. "Maxima is positief, elegant en heeft charisma. Daar word ik door geïnspireerd. En dat houdt niet op", aldus Hanni.

De kleurrijke portretten zijn meermaals geëxposeerd en inmiddels zijn de meeste verkocht. "Ook aan een hofdame van Máxima", weet de kunstenares. Enkele doeken staan nog in haar atelier in de Arnhemse binnenstad. Helaas voor Hanni is het tot een persoonlijke ontmoeting met Maxima nooit gekomen. "Ik zou het liefst Spaans met haar spreken, want dat kan ik een beetje. Ik zou haar zeggen dat ik fan van haar ben."

Hanni Stolker maakte tientallen schilderijen van Maxima Foto: Omroep Gelderland

Vandaag feliciteert Hanni onze koningin met haar verjaardag: "Vijftig is een fantastische leeftijd. Ik kan het weten, want ik ben het al geweest. Het liefste zou ik altijd vijftig willen zijn. Maxima, maak er een mooi jaar van".

Amicaal en gezellig

Hoteleigenaar Kees Hensen wordt ook enthousiast van onze koningin. Zijn herinnering aan Máxima gaat terug naar 2013, toen de pas gekroonde koning Willem-Alexander en koningin Maxima in zijn hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem overnachtten. "Ze maakten hun kennismakingstour door al onze provincies. Het was spannend en heel leuk. Máxima is een echte powervrouw."

De hoteleigenaar zegt twee kanten van het koningsechtpaar te hebben gezien: "Twee totaal verschillende werelden. 's avonds waren ze hier als privépersonen: heel amicaal en gezellig. En de volgende dag waren ze in functie: ze schreden van de trap af als koning en koningin."

Een bewogen foto herinnert Kees Hensen aan de overnachting van het koninklijk echtpaar Foto: Omroep Gelderland

Een foto met het koningspaar mislukte, vanwege de spanning. Toch kijkt Kees terug op het mooiste moment van zijn hotelgeschiedenis. Daarom brengt hij, samen met zijn personeel, de beste wensen over aan onze koningin: "Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal".

Knipoog van Maxima

Afgelopen jaar nog verraste Máxima afvalophaler Kierayn Dolorita op zijn verjaardag. De koningin bracht een werkbezoek aan de milieustraat van DAR in Nijmegen. Tot zijn verrassing sprak koningin Máxima hem aan tijdens het bezoek. Ze feliciteerde hem met zijn verjaardag. "Ik was compleet overdonderd. Dat ze dat wist!" Maar het mooiste cadeau kwam pas later: "Voordat ze de auto instapte, gaf ze mij een knipoog. Mijn verjaardag kon niet meer kapot".

Natuurlijk wil de afvalophaler Máxima nu ook feliciteren. Speciaal voor haar vijftigste verjaardag doet Kierayn dat op geheel eigen wijze: in het Spaans: "Feliz cumpleaños y muchos años más de vida".

Maxima feliciteerde Kierayn Dolorita met zijn verjaardag Foto: Omroep Gelderland