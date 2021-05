Grasmat van De Graafschap ligt er dankzij Geert weer piekfijn bij

“Ik moet nog twee baantjes maaien”, zegt Geert, terwijl hij vertelt over al het werk dat in de grasmat gaat zitten. “Op een diepte van drie centimeter heb ik pennen in de grond gerold.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Het waterballet van woensdag op De Vijverberg. Foto: Omroep Gelderland

De wedstrijd tegen Helmond Sport werd woensdag zelfs even gestaakt vanwege de hoeveelheid regen. Van dat waterballet is al niets meer zichtbaar. “Het is nu inderdaad een mooie mat. Deze machine zuigt alle rommel op het gras op.”

‘Gras is echt mijn passie’

Voordat Geert grasmeester van De Graafschap werd, was hij jarenlang werkzaam op de golfbaan in Lochem. “Ik zit al wel 20 jaar in het gras, het is echt mijn passie”, benadrukt hij.

“Hoe mooier gras wil je hebben dan hier op het heilige gras van De Vijverberg. Het lijkt bijna wel op een golfbaan. We willen een mooie stabiele, vlakke grasmat. De doelgebieden heb ik er daarom als eens uitgesneden om er nieuwe graszoden in te leggen”, gaat de grasmeester verder.

Tekst gaat verder onder de foto.

De grasmeester aan het werk. Foto: Omroep Gelderland

Geert zat zelfs met trainer Mike Snoei en technisch manager Peter Hofstede om tafel om de grasmat te bespreken. Het doel? “Een eredivisiewaardige grasmat neerleggen.”

‘De pijn is verdwenen’

De Graafschap moet nog play-offs spelen om te kunnen promovoren naar de eredivisie, nadat het tot tweemaal toe niet lukte om rechtstreekse promotie af te dwingen. Geert is vol vertrouwen: “Zaterdag gaan we winnen, donderdag gaan we winnen… en zondag ook.”

De pijn is dan ook verdwenen. “Je moet je eroverheen zetten, ik heb gelukkig dit veldje te doen. Aan het veld kan het niet liggen, het is nu aan de elf jongens die het moeten doen. Ze laten zich niet kisten.”

Verslaggever Michiel Fukking liep een rondje mee tijdens het maaien: