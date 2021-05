Wielrenners hebben imagoprobleem: 'Ze willen de Tour de France nadoen, maar sturen kunnen ze niet'

Het wordt steeds drukker op de recreatieve paden en wegen in Gelderland. Wandelaars, fietsers, e-bikers, hardlopers, mountainbikers. En ze komen elkaar allemaal tegen. Meestal gaat het goed, soms niet.

Op Moederdag ging het mis in Rozendaal. Een vrouw werd ter hoogte van Kasteel Rosendael aangereden. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op, ook de wielrenner moest naar het ziekenhuis.

"Iemand die een wielrenpakje aantrekt, stapt in een andere wereld", legde emeritus hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen uit in De Week van Gelderland. "Mannen in lycra verliezen hun empathie. Ze zijn volledig gefocust op snel fietsen, het maakt niet uit waar. In een groep neemt het risicogedrag ook toe. Wie alleen fietst, is voorzichtiger."

Jan Derksen. Foto: Omroep Gelderland

Het imago van wielrenners is niet goed, bevestigde Marcel Kranenburg, wegkapitein bij toerfietsclub De Adelaar in Apeldoorn. "Tachtig procent houdt zich aan de regels. De overige 20 procent bezorgt die andere 80 procent een slecht imago."

Marcel Kranenburg. Foto: Omroep Gelderland

Zijn fietsclub, zei Kranenburg in De Week van Gelderland, heeft tijdens toerritten voor- en achterrijders. "We waarschuwen elkaar en spreken elkaar ook aan op fouten."

'Ze zijn nooit wielrenner geweest'

Steman: "Driekwart van de wielrenners die ik tegenkom, kan niet sturen. Ze willen de Tour de France nadoen maar wielrenner zijn ze nooit geweest."

Maar elk verhaal heeft twee kanten, ook wielrenners krijgen het nodige voor de kiezen, aldus de Zutphenaar: "Ik ben bespuugd door bejaarden op een elektrische fiets, afgesneden door auto's. Fietsen is een technische sport. Ik zou iedereen adviseren om bij een club te gaan als je wilt starten met fietsen."

Bas Steman. Foto: Omroep Gelderland

Fietsen doet programmamaker Steman van Ridders van Gelre inmiddels meer dan veertig jaar. "Het is veel drukker, zowel op de weg als in de bossen. Vroeger kwam je in de winter op de mountainbikeroutes alleen wilde zwijnen tegen. Verder was er echt helemaal niemand. De paden in het bos worden nu echt kapot gereden."