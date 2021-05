Gehandicapte Andrea (36) wachtte maanden op prik, toen kreeg ze corona

Jeanette Kraan is boos. Ze is persoonlijk begeleider van Andrea, die een verstandelijke beperking en door het syndroom van Turner een hartafwijking heeft. Met lede ogen ziet ze toe hoe allerlei mensen een uitnodiging voor een prik krijgen, maar Andrea het nog steeds zonder heeft moeten stellen. Terwijl haar lotgenoten in de gehandicapteninstellingen al in januari aan de beurt waren.

"Toen er werd begonnen met verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen, hoopten wij dat zij snel daarna aan de beurt zou zijn. We dachten: die thuiswonende groep komt gelijk daarna. Maar steeds gaan andere mensen voor."

Alsnog corona

Het zure is dat Andrea een paar weken geleden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alsnog corona opliep. "Dat is gewoon vreselijk. Ze was heel erg ziek. Ze kon niet meer zelf eten en drinken. Ze heeft altijd al een achterstand gehad vanwege haar beperkingen, maar we moeten kijken wat ze straks wel en niet meer kan."

Belangenorganisaties IederIn en HandicapNL bevestigen dat mensen zoals Andrea voorheen bovenaan de vaccinatiestrategie stonden. "Deze groep is maandenlang tussen wal en schip gevallen. Thuiswonende mensen met een handicap of chronische ziekte stonden aanvankelijk redelijk vooraan, maar gaandeweg schoven ze steeds verder naar achteren. Omdat in het begin van het jaar allerlei organisaties aandrongen op voorrang, ook met hun eigen goede reden", zegt woordvoerder Jeroen van de Koppel van HandicapNL.

"Maar ik hoor inderdaad van heel veel ouders dat ze maar wachten, wachten, wachten. Dat wachten begint z'n gevolgen te hebben: mensen die eigenlijk geen corona zouden hoeven hebben, lopen nu toch corona op."

Griepprikgroep

IederIn wijst erop dat deze mensen, dankzij de lobby van de belangenorganisaties, onder de griepprikgroep valt die deze maand uitgenodigd wordt. "Ze zouden eigenlijk tegelijk met gezonde vijftigers gevaccineerd worden, maar we hebben ons er hard voor gemaakt om ze nog vóór die groep te vaccineren. Dat is gelukt, want nu vallen ze onder die griepprikgroep. Deze dame zou via de huisarts een brief moeten krijgen. Wij krijgen geen signalen dat dat niet goed zou lopen."

Andrea heeft nog steeds geen uitnodiging, maar schiet daar vooralsnog ook niks mee op, verzucht Kraan. "Nu mag ze niet gevaccineerd worden, omdat ze net corona heeft gehad. Maar het had voorkomen kunnen worden."

Zie ook: