Cel voor vader die kinderen uit Heelsum een jaar vasthield in Turkije

Een 41-jarige vader die zijn kinderen vanuit Heelsum meenam naar Turkije en ze daar vasthield tegen de zin van hun moeder, moet van de rechtbank 30 maanden de cel in. Ook is het advies dat de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, een behandeling ondergaat. Dat bleek vrijdag in de Arnhemse rechtbank.

De man nam in maart 2018 zijn kinderen van 4, 6 en 7 jaar oud mee naar Turkije. Hij was van mening dat zijn kinderen doodziek werden van het leven in Nederland. De kinderen zouden in september dat jaar terugkeren naar hun moeder in Nederland, maar daaraan weigerde de man mee te werken, ondanks uitspraken van rechters in Nederland en Turkije.

De rechtbank verwijt de man dat hij de moeder niet in staat stelde haar ouderlijk gezag uit te oefenen. Hij had heel koppig alleen oog voor zijn eigen opvattingen over de opvoeding. Als gevolg van de houding van de vader moesten de moeder en een van de kinderen zich onder behandeling van een psycholoog laten stellen.

Opgepakt in Bulgarije

De man nam de paspoorten van de kinderen af. Het duurde uiteindelijk een jaar voor de kinderen weer terugkwamen naar Nederland. De vader werd opgepakt in Bulgarije, toen hij onderweg was naar Duitsland.

Behandeling

Het Openbaar Ministerie eiste 42 maanden cel tegen man, die niet wilde meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Wel is volgens de rechtbank duidelijk dat er 'iets mis' is met hem. Daarin is het advies om de man zijn straf te laten uitzitten in een instelling om daar te worden behandeld.

De vader mag verder drie jaar geen contact opnemen met de moeder en de kinderen.