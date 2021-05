Eindelijk weer de doffe klap van een ippon op de judomat

Niets zo mooi als de doffe klap van een fraaie ippon op de judomat, een worp die in één keer het winnende punt oplevert. Wedstrijden zijn er weliswaar nog niet direct, maar met de versoepelingen die bepalen dat er binnen mag worden gesport, is er in ieder geval weer een begin gemaakt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Brounen klinkt opgetogen: "Onze vereniging is onlangs door de bond benoemd tot talentpartner. Dat betekent dat er een intensievere samenwerking en begeleiding komt voor het opleiden van judotalent. En dat we dan nu ook weer de dojo in mogen, is echt geweldig. Het zijn eindelijk weer positieve ontwikkelingen, we komen weer in een goede stroom."

Voortbestaan in het gedrang

Voor clubs als Bushi zou het voortbestaan behoorlijk in het gedrang komen als de sporthal nog veel langer dicht zou blijven. Het uitblijven van inkomsten kan niet oneindig lang worden opgevangen en ook de binding van de sporters met de club wordt steeds lastiger, zeker ook met jonge sporters.

"Wij stonden dan ook al helemaal klaar om weer te beginnen", vertelt Brounen. "Alles is van tevoren in gereedheid gebracht. En we beginnen vandaag direct weer op de eerste dag dat het mag."