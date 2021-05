Aangereden vrouw ontslagen uit ziekenhuis: 'Wielrenner zei heel vaak sorry'

De vrouw uit Heteren die zondag in Rozendaal is aangereden door een wielrenner en naar het ziekenhuis moest, is weer thuis. Dat zegt haar zus. Het slachtoffer moest worden geopereerd. "Mijn zus heeft nog wel pijn, maar het is te doen", zegt Naomi Puts uit Elst.

Samen met hun moeder vierden de twee zussen Moederdag. Ze gingen op kastelentoer: eerst naar Doorwerth, daarna Zypendaal in Arnhem en als laatste stond Kasteel Rosendael in Rozendaal op het programma.

Ter hoogte van dat derde kasteel ging het mis. Naomi's zus Desiree werd aangereden door een wielrenner die deel uitmaakte van een groepje van drie renners. "Mijn zus kon de eerste twee nog ontwijken, maar de derde niet", zegt Naomi. Ze past momenteel op haar zus, die na een ziekenhuisingreep van afgelopen woensdag even niet alleen mag zijn.

Van de klap herinnert het slachtoffer zich helemaal niets. Naomi: "Dat is letterlijk een geluk bij een ongeluk, denk ik."

Een auto stopte bij het zebrapad

Op Facebook schrijft Naomi hoe een aanvankelijk heerlijke Moederdag eindigde in het ziekenhuis: "Er ligt een zebrapad voor onze neus, we willen oversteken, want een auto stopt voor ons. Plots zien we 3 wielrenners langs de auto schieten, omdat ze van een berg afkwamen en ze dus niet meer konden remmen. Mama en ik zien de 3 wielrenners, dus blijven verstijfd staan, maar Desiree ziet er maar 2 en daar blijft ze voor staan, zodat ze haar konden ontwijken. Nummer 3 schreeuwde en ze keek om, wilde uitwijken en hij ook, maar beiden de verkeerde kant op..."

Naomi's zus Desiree ging samen met de wielrenner in dezelfde ambulance naar het ziekenhuis. Haar zus: "Hij heeft zijn excuses aangeboden, heel vaak sorry gezegd. Hij had geprobeerd te remmen, had hij gezegd. Hij kwam met 40, 45 kilometer per uur naar beneden."

Slachtofferhulp en advocaat

Er is nog contact met de wielrenner, zegt Naomi. "Laten we hopen dat het goed afloopt. We hebben ook slachtofferhulp, maar we kregen ook een letselschadeadvocaat aangewezen. We moeten uitzoeken wie aansprakelijk is."

Om die reden vraagt Naomi in haar Facebookbericht ook of getuigen zich willen melden.

Daags na het ongeluk maakte de gemeente Rozendaal bekend dat ze nog voor de zomer wil beginnen met het aanpakken van de weg voor het kasteel. Die plannen waren er al.

