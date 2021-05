Bekende fietsenmaker uit Arnhem houdt het na 50 jaar voor gezien

"Ben je een muziekinstrument aan het bespelen, vragen mijn klanten mij soms", zegt Kees als hij een fietswiel aan het verspaken is. "Plong plong plong," klinkt het melodieus door de werkplaats. Het lijkt er inderdaad wel op dat Kees harp aan het spelen is. Aan het geluid dat de spaken maken, wanneer ze aangeraakt worden, weet de fietsenmaker of de spanning juist is.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het toont het vakmanschap van Kees. Op jeugdige leeftijd kwam hij toevallig in het vak terecht: "Als 15-jarig jochie had ik mijn fiets kapot. Ik kwam bij een fietsenmaker en die had het natuurlijk hartstikke druk, zoals alle fietsenmakers. Dus die had geen tijd om mijn fiets te repareren. Toen vroeg ik aan die man: vind je het goed dat ik hem zelf repareer? In eerste instantie vond hij dat niet goed, maar omdat we op dezelfde camping stonden, mocht het uiteindelijk toch. Toen ik klaar was, zei hij: dat heb je eigenlijk best wel aardig gedaan. Wil je niet komen helpen? En zo ben ik in het vak gerold."

Eigen fietsenzaak

Na 11 jaar startte Kees zijn eigen fietsenzaak: Okeesjen. De naam is een combinatie van zijn voornaam en occasion fonetisch gespeld, omdat Kees zich richt op tweedehands fietsen. Helemaal achterin de werkplaats heeft Kees zijn bed staan. Een koelkast, kooktoestel en natuurlijk een wc completeren het geheel, zodat Kees er ook kon wonen.

Maar na 50 jaar stopt de fietsenmaker er dus mee. De inventaris is inmiddels verkocht aan een Nijmegenaar. "Stel je eens voor dat ik door ga tot mijn zeventigste en ik val hier ter plekke dood neer. Dan zitten mijn vier zusjes en twee broers met de hele toko opgescheept. Nou, zie maar dat je er vanaf komt."

Reizen door Europa

Daarnaast wilde Kees wel eens gaan reizen. Hij heeft de oude bedrijfsbus omgebouwd tot een camper om er heel Europa mee door te trekken. Grote vraag is natuurlijk of de fietsenmaker zijn vak en werkplaats niet zal missen. "Kijk, het is natuurlijk niet zo dat ik alles achter mij laat. De jongen die het overgenomen heeft, daar ga ik misschien nog een beetje bij inspringen."

Eind mei sluit Okeesjen de deuren. Een paar dagen later moet Kees bij de huurbaas de sleutels inleveren. en dan als corona echt op zijn retour is begint het nieuwe avontuur van de bijzondere fietsenmaker: reizen door Europa.