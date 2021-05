Vitesse-trainer Letsch gaat andere spelers kans geven tegen Ajax

"We zullen met een mix spelen van jongens die graag willen spelen en spelers die nog niet zoveel hebben gespeeld. Ajax zal met andere spelers aan komen en dat zal bij ons ook zijn. We moeten nog kijken wie en hoe het met de jongens gaat. Voor nu denk ik dat het om kleine veranderingen gaat, ik ga niet met een heel compleet ander team aantreden", vertelt de trainer vrijdag na afloop van de training.

Letsch liet niet in zijn kaarten kijken, maar spelers als Riechedly Bazoer en Oussama Tannane zullen ongetwijfeld zichzelf nog één keer willen laten zien tegen Ajax. Maar aan de andere kant ligt het voor de hand dat spelers als Daan Huisman, Million Manhoef, Oussama Darfalou en misschien ook wel Hilary Gong minuten gaan maken in de wedstrijd die nergens meer over gaat.

'Leuk feestje'

"Het is nog altijd een eredivisiewedstrijd", stelt de trainer. "Het is duidelijk dat we ons doel al bereikt hebben, maar ook deze wedstrijd willen we natuurlijk nog zo goed mogelijk doen", zegt de trainer met een enigszins schorre stem. "Of het laat was gister? Nee, ik ben een beetje verkouden. Geen corona hoor. Al vond ik het verrassingsfeestje met de fans hier gister wel leuk", aldus de Duitser. Hij doelde daarmee op het feit dat er ongeveer 200 fans naar Papendal waren gekomen om het bereiken van het Europese voetbal te vieren.

'Volgend seizoen beter'

Na zondag zit het seizoen erop. "Het was een fantastisch eerste seizoen voor mij. Toen ik hier kwam wist ik niet wat er gebeurde. Veel spelers verlieten de club en ik kende niemand. Iedereen was sceptisch. Maar we zijn vierde geworden en stonden in de bekerfinale. Het is een van de beste seizoenen voor Vitesse ooit. We gaan nu eerst vakantie vieren en dan kijken hoe we het volgend jaar nog beter kunnen doen."