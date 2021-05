'Verwerken, oplappen en weerbaar zijn', De Graafschap staat voor loodzware klus

De dreun die weinig voetbalvolgers zagen aankomen, was op Hemelvaartsdag nog voelbaar bij de aangeslagen selectie van De Graafschap. Tien opgelegde kansen verprutsten de Superboeren tegen Helmond Sport. Go Ahead Eagles profiteerde door wel te winnen en maakt de stap naar de eredivisie. De Graafschap bleef ontredderd achter, maar tijd om wonden te likken hebben de Achterhoekers niet. Via de play-offs is er nog altijd een kans om het doel van dit seizoen via de achterdeur te bereiken.

"We hebben geen keus, maar ik denk dat we weerbaar zijn. Hoe pijnlijk dit ook is", stelde middenvelder Elmo Lieftink vrijdagmiddag op De Vijverberg vlak voor de training in het stadion. "Het gaat inderdaad nu om het mentale deel", voegde trainer Mike Snoei daar aan toe. "Die kansen missen, dat doet niemand expres. De knop moet om. Het kan nog steeds. Misschien spelen we zelfs drie keer thuis", houdt Snoei de moed erin.

Roda JC is zaterdag op De Vijverberg de eerste horde die De Graafschap moet slechten. In de reguliere competitie werd twee maal overtuigend gewonnen van de Zuid-Limburgers. Als Roda wordt verslagen, wacht donderdag de tweede tegenstander uit de eerste divisie. Zondag is de finale van de play-offs, mogelijk tegen een ploeg uit de eredivisie.

Perspectief

In de ochtend na de mislukte wedstrijd tegen Helmond Sport zat de technische staf met een klein groepje om tafel. "De ervaren jongens zijn dat dan. Die nog in zak en as zaten, logisch. Ik heb echt een beroep op ze gedaan om niet te lang in de teleurstelling te blijven hangen. Naar deze jongens wordt ook door de rest van de groep gekeken. Zien zij nog perspectief?"

Brein

Snoei erkent zelf ook een beroerde nacht te hebben gehad, maar verliet de volgende ochtend naar eigen zeggen weer strijdbaar zijn woning in Didam richting Doetinchem. Juist de mensen om de spelersgroep heen, moeten in aanloop naar de play-offs voorop lopen, zo bevestigt Snoei. "Als de trainer de volgende dag geen plan heeft, kunnen we er beter mee stoppen. Ik kreeg direct alweer een aantal mee. Bij de rest hopen we vandaag weer dat het vizier op scherp gaat. Fysiek lappen we ze wel weer op. Die jongens zijn beresterk. Het gaat nu om het brein, om het mentale deel."

"De Graafschap moet nu ambitie uitstralen. Er ligt een geweldige uitdaging voor ons met allemaal lastige tegenstanders. Dat zijn echte finales. Iedereen moet nu messcherp zijn", aldus Snoei.