'Hij had de politie moeten waarschuwen', boer krijgt straf voor rol bij drugslab

Een boer uit Vragender hoeft niet meer de cel in voor een groot drugslab dat ruim een jaar geleden in zijn varkensschuur is gevonden. De rechter in Zutphen heeft hem veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan elf voorwaardelijk. Maar die ene maand heeft de man al in voorlopige hechtenis gezeten. Wel krijgt de man een maximale taakstraf van 240 uur en moet hij in behandeling voor zijn psychische situatie.

Justitie had een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist. De varkenshouder zelf beweerde bedreigd en onder druk gezet te zijn om zijn schuur te verhuren aan criminelen.

Het lab -een cocaïnewasserij- zat in een afgetimmerd deel achterin een varkensschuur van de boerderij in Vragender. Het was ook ingericht als woonruimte. Er was een sanitaire ruimte, een slaapkamer en er stonden twee koelkasten met eten en drinken. Er was ook een droogruimte en daar werd cocaïne aangetroffen. Een maand na de ontdekking van het professionele lab werd voor de buurt een informatieavond gehouden om te waarschuwen voor de risico's van ondermijning.

Foto's van dochters

De 53-jarige eigenaar van de schuur had in april 2019 'nee' gezegd tegen de huurders, omdat hij het zaakje niet vertrouwde. De verdachte kende de twee niet en één van de twee had vermoedelijk een vuurwapen achter zijn broekriem zitten. De mannen kwamen een paar maanden later terug en zetten de boer onder druk door foto's van zijn twee dochters te tonen en hem met een hamer op zijn enkel te slaan.

Uit angst dat zijn gezin iets werd aangedaan, werkte hij mee toen de huurders de schuur in het najaar van 2019 ombouwden tot -bleek later-drugslab. Ook heeft hij onder meer geholpen met de sloop van de stalinrichting. De varkenshouder rook eind 2019 een scherpe lucht bij de schuur en vermoedde dat het ging om drugs.

De rechtbank gelooft wel dat hij is bedreigd, maar vindt ook dat hij meteen al naar de politie had moeten gaan toen de mannen de eerste keer op de stoep stonden. Dit heeft hij nagelaten.

Volgens de rechtbank is daarom geen sprake van psychische overmacht, zoals de advocaat van de verdachte op zitting stelde. Verdachte is medeplichtig geweest aan het bereiden, verwerken en vervaardigen van cocaïne, vindt de rechtbank. Hij is niet medeplichtig bevonden aan het vervoeren en afleveren van de drugs. Er is overigens geen dna van hem aangetroffen in het lab.

Voorwaardelijke straf

Alles afwegende zou een celstraf niet ongepast zijn. Maar de rechtbank ziet ook grote gevolgen voor het bedrijf van de man, als hij terug zou moeten naar de gevangenis en dat is niet wenselijk. Ook de reclassering ziet een celstraf niet zitten, omdat dit zijn psychische behandeling doorkruist. Daarom is de straf grotendeels voorwaardelijk. De 53-jarige varkenshouder was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

