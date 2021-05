Oorlogsveteraan Kenneth Mayhew (104) overleden: 'De laatste persoonlijkheid is ons ontvallen'

Kenneth Mayhew is overleden. Mayhew (104) was de oudste drager van de Militaire Willems-Orde en te gast bij de 5-meiviering in Wageningen en Airborneherdenking in Oosterbeek. "Wie is er nu nog over?", zegt zijn biograaf Laurens van Aggelen.

Mayhew woonde in het Engelse Norwich. De Brit vocht nooit op Gelderse bodem, maar was, de coronajaren 2020 en 2021 uiteraard uitgezonderd, een graag geziene gast bij het defilé in Wageningen en de Airborneherdenkingen.

De hoogste militaire onderscheiding dankte Mayhew aan zijn heldhaftige optreden bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

Laurens van Aggelen uit Arnhem schreef een boek over de veteraan. "De laatste keer dat ik hem zag, was bij het overhandigen van het boek in 2018", zegt de auteur.

'Hij las mijn stukken op zijn iPad'

"Hij had veel vaker in Wageningen kunnen zijn bij het defilé." Van Aggelen: "Mensen hier hebben lang gedacht dat hij overleden was. Dat was Mayhews eigen schuld, zei hij daarover, want hij had nooit doorgegeven dat hij was verhuisd. Totdat het een bezoeker van de herdenking in Venray opviel dat er een man met een Willemsorde rondliep. Bleek het Mayhew te zijn."

Hij typeert Mayhew als een 'heel aardige, bescheiden man'. "Hij las mijn stukken voor het boek op zijn iPad. Hij gaf me zelfs aanvullingen en daar was ik heel blij mee."

Voor de biograaf is de overleden Brit de laatste der Mohikanen. "Wie is er nu nog over van deze statuur? De laatste persoonlijkheid is ons ontvallen."

'Weer een veteraan die er niet meer is'

In soortgelijke termen uit Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen in Oosterbeek zich. "Tot op zeer hoge leeftijd kwam hij. Altijd geïnteresseerd, met een heldere, strakke blik in de ogen", zegt Beets. "De laatste keer dat ik hem zag was hij al voorbij de honderd. Ik dacht toen: als ik zo oud mag worden, dan teken ik ervoor. Het is erg jammer dat hij ons is ontvallen. Weer een veteraan die er niet meer is."

Kenneth Mayhew vocht op de stranden van Normandië, tijdens de Slag bij Overloon en Venray en tijdens de bevrijding van Weert. Hij raakte meermalen gewond, de laatste keer tijdens het grote geallieerde Rijnland-offensief, begin 1945.

Aanwezig bij andere uitreikingen

Voor zijn inzet tijdens de strijd in Nederland kreeg de Brit in 1946 de Militaire Willemsorde. Op 4 december 2014 was hij samen met Willemsorde-drager Marco Kroon aanwezig bij de uitreikingsceremonie van Gijs Tuinman. Van Aggelen: "Wie een Willemsorde heeft, heeft heel bijzondere en spannende dingen meegemaakt."

Op 15 maart 2016 woonde Mayhew ook de uitreiking van de Willemsorde aan het Korps Commandotroepen bij. Bij zijn overlijden was Mayhew de oudste van de vier nog in leven zijnde ridders van de Militaire Willems-Orde.

Zie ook: Oudste drager Willemsorde (99) aanwezig bij Market Garden herdenkingen in Oosterbeek