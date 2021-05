Flexwoningen van zestig vierkante meter uitkomst voor Achterhoekse starters

Afgelopen week werden de eerste twee Uuthuuskes geplaatst in de buurtschap De Haart in de gemeente Aalten. De 25-jarige Imre Hoftijzer gaat samen met zijn vriendin Marit Ziegler in zo’n Uuthuuske wonen. Over een week krijgt hij de sleutel. “Ik heb er superveel zin in”, vertelt Hoftijzer. “Ik heb er heel erg naar uitgekeken en eigenlijk mag het van mij nu wel gaan gebeuren.”

'Niet te doen als starter'

Hoftijzer heeft veel vrienden zien vertrekken uit de buurtschap die in grote omliggende plaatsen, zoals Aalten en Winterswijk, zijn gaan wonen. “Hier in De Haart was er niks wat betaalbaar is of te huren valt”, zegt Hoftijzer. “Je moet al met veel eigen geld komen wil je in aanmerking komen voor een woning. Dat is gewoon niet te doen als starter.”

Dat Hoftijzer in zijn eigen buurtschap kan blijven wonen maakt hem trots en blij. “Ik heb mijn vrienden en werk in de buurt en zit hier goed op mijn plek. Hoe het over vijf of tien jaar zal gaan weet ik nog niet.”

'Een mooie opstap'

Volgens Peter van Heek van de Achterhoekse Wooncoöperatie is een Uuthuuske dan ook een mooie opstap voor jongeren richting een koopwoning. “Een koopwoning is voor veel jongeren op dit moment nog een stap te ver”, zegt Van Heek. “Met deze Uuthuuskes bieden we jongeren de kans om toch ‘uut huus’ te gaan.”

De Uuthuuskes zijn tijdelijke flexwoningen van zestig vierkante meter groot, verplaatsbaar, duurzaam en daarmee ook goed betaalbaar voor starters op de woningmarkt. “Omdat jongeren nog willen sparen was ons uitgangspunt ook om betaalbare flexwoningen te realiseren”, zegt Van Heek.

“Het is ook geen permanent iets voor deze jongeren. Ze krijgen een tijdelijke huurovereenkomst voor vijf jaar, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar een definitieve woning.”

Ook belangstelling van ouderen

De bedoeling is dat de tijdelijke flexwoningen ook in andere gemeenten in de Achterhoek gebouwd kunnen gaan worden. “We hebben al belangstelling van ouderen”, zegt Van Heek. “Zij willen graag kleiner gaan wonen en gaan huren, zodat ze niet meer de zorg voor een grote woning hebben. Daardoor ontstaat er ook weer doorstroming op de woningmarkt, zodat jongeren zo’n koopwoning kunnen overnemen.”

De komende periode worden nog eens zes Uuthuuskes geplaatst in de gemeente Aalten in de buurtschappen Lintelo, De Heurne en IJzerlo. Voor de buurtschap Barlo zijn nog plannen in voorbereiding.