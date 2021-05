GLD doc - Drijfkracht

In de documentaire Drijfkracht volgt regisseur Jalou Vanhelsuwé de Nederlandse waterpolodames in het selectie- en kwalificatieproces op weg naar de Olympische Spelen in Tokio.

Jalou, zelf voormalig speelster in het nationaal team, begrijpt als geen ander hoe het is om bij de allerbesten te willen horen. Zij trainde jarenlang in hetzelfde bad op de campus in Zeist, maar zij heeft nooit een Olympisch toernooi mee mogen maken. Met haar unieke ingang bij dit team neemt zij de kijker mee achter de schermen van de Nederlandse topsport.

Vivian Sevenich (28 jaar) speelt al sinds 2009 bij het nationaal team. Sinds die tijd jaagt ze op een ticket naar de Spelen. Simone van de Kraats (20 jaar) kwam pas in 2018 bij het team. Pakt zij gelijk de Spelen mee? Iris Wolves (27 jaar) koos, in tegenstelling tot veel van haar teamgenoten, eerst voor een normaal studentenleven, voordat zij in 2017 kwam trainen in het KNZB-bad. Alle drie willen ze niets liever dan geselecteerd worden voor het Olympisch team en zich kwalificeren voor Tokio.

Drijfkracht is gemaakt in het kader van DOC+: een talentontwikkelingstraject om jonge makers te ondersteunen van Omroep Gelderland, Docwerk en Van Osch Films.

De documentaire Drijfkracht is op maandag 24 mei om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).