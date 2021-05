Fractievoorzitter Forum voor Democratie in Gelderland verlaat partij en gaat alleen verder

Arjan de Kok, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Gelderland, stapt op bij de partij. "Het is een heftige beslissing", zegt hij vrijdagmiddag.

Hij gaat door als onafhankelijk Statenlid. De Kok valt over de 5-mei poster van de partij waar veel over te doen was. En het daaropvolgende essay was voor De Kok de druppel. "Dat wij de partij van de ophef zijn, ik ben bij Forum gestart met de visie om een brede volkspartij te worden. Maar met alleen ophef wordt je een niche, daar heb ik me niet 4,5 jaar voor ingezet."

Hij wil discussie op de inhoud. "Wij staan anders in klimaat, dat gaat over de inhoud. Ophef is niet goed, dan je zal nooit die brede acceptatie gaan krijgen."

En de poster zelf kon De Kok ook niet waarderen. "Lomp, gewoon stom. Van de Tweede Wereldoorlog blijf je af."

Weer een onafhankelijk Statenlid

Opvallend wel: zijn eigen fractie wilde bij besprekingen over herdenkingen en vrijheid 'een pas op de plaats maken' omdat vrijheden die ooit vanzelfsprekend waren onder druk stonden door de coronamaatregelen. "Dat kan ik me niet herinneren, wij spreken wel door wat er ongeveer gezegd wordt, maar niet wat iemand precies gaat zeggen", aldus De Kok.

Hij gaat nu als onafhankelijk Statenlid verder, drie collega's gingen hem al voor. "We hebben een mooie tijd met elkaar gehad en warme banden."

Of de vier ex-Forumleden een groep gaan vormen is nu nog te vroeg. "Ik heb daar echt nog geen tijd voor gehad, maar het is niet zo handig om in de Staten allemaal kleine groepjes te hebben."

