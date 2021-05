Uitgesproken voetbaltrainer Pieter de Jongh kijkt in zijn glazen bol

De Graafschap greep in amper een week tijd twee keer naast directe promotie naar de eredivisie. Nu wachten de Doetinchemmers de play-offs, waarin ook provinciegenoot NEC meedoet. Beide clubs strijden om een laatste, felbegeerd ticket naar de eredivisie. Maar hoe kansrijk zijn ze? Pieter de Jongh uit Asperen laat zijn licht schijnen over de naderende wedstrijden.

De Jongh is al dertig jaar trainer en bouwde vooral buiten de landsgrenzen een indrukwekkende conduitestaat op. Tien jaar geleden was hij nog hoofdtrainer van SDC Putten, maar daarna sloeg hij zijn vleugels uit naar het buitenland. Hij woont en werkt nu al enkele jaren in Afrika en op dit moment heeft hij FC Platinum uit Zimbabwe onder zijn hoede.

Dat wil echter niet zeggen dat hij het wel en wee van het Nederlands voetbal niet meer volgt. Integendeel. De Jongh is bijzonder goed op de hoogte van de actuele situatie. Moeiteloos lepelt hij het schema op van de komende weken. Hij weet het, De Graafschap is zaterdag als eerste Gelderse club aan de beurt. De Doetinchemse club speelt om 18.45 uur thuis tegen Roda JC.

De Graafschap - Roda JC

"Roda JC doet het niet goed", weet De Jongh. "Van de laatste vijf wedstrijden hebben ze er maar eentje gewonnen. Dat is tactisch gunstig voor De Graafschap. Maar ja, zelf heeft De Graafschap ook een flinke klap gekregen. Vanuit hier kan ik alles goed volgen. Ik heb het trieste einde van het seizoen gezien. Ze moesten winnen, maar dat gebeurde niet. Ze hebben gewoon veel te weinig punten gehaald uit de laatste vier, vijf wedstrijden. Ja, sorry dat ik het zeg: maar dan verdien je het ook niet."

Wie in de wedstrijd op De Vijverberg in het voordeel is, kan De Jongh niet inschatten. "De vraag is wie er mentaal het sterkst is, op dit moment. Wat doen die klappen mentaal met je? Ik denk dat de kansen fifty-fifty zijn."

Almere City FC - NEC

"In Almere hebben ze een beetje hetzelfde meegemaakt als bij De Graafschap. Ze hebben een heel seizoen lang hun best gedaan om te promoveren en ze hebben een leuk team, dat graag wil voetballen. Maar ja, als je dan in de laatste ronde thuis gelijkspeelt tegen Jong PSV...", zegt De Jongh. "Bij NEC daarentegen zit helemaal geen druk. Alles wat ze nu nog bereiken is meegenomen. Dat is gunstig. Het zou me echt niets verbazen als ze het redden en Almere City uitschakelen. Ja, Almere City heeft de betere voetballers, maar NEC is als collectief beter, hoor."

De play-offs beginnen zaterdag. Behalve De Graafschap - Roda JC en Almere City FC - NEC is er in de eerste ronde nog een wedstrijd: NAC Breda - FC Volendam. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er maar één wedstrijd per ronde gespeeld - er is geen sprake meer van een thuisduel en een uitduel. Van deze zes clubs gaan er drie naar de halve finales. Daar komt nog een vierde club bij: de nummer zestien van de eredivisie. De winnaars gaan naar de finale op zondag 23 mei. Wie de finale wint, speelt volgend seizoen in de eredivisie.

Halve finale?

Als De Graafschap wint van Roda JC en als NEC afrekent met Almere City FC, komen de twee Gelderse clubs elkaar in de halve eindstrijd tegen. Op papier een boeiend duel, maar ziet De Jongh dat überhaupt gebeuren? "Het hangt er allemaal vanaf hoe ze met de druk omgaan. De Graafschap heeft meer kwaliteit in huis, daarover zal geen discussie zijn. Het is er echter niet uitgekomen. NEC kan vrijuit voetballen. Bij die club staat er minder druk op. Ja, dan krijg je wel een wedstrijd op zich."

Genieten van Seuntjens

De Jongh zegt dit seizoen vooral te hebben genoten van De Graafschap-spits Ralf Seuntjens. De aanvaller was met veertien goals van grote waarde voor zijn club, maar wekte ook wrevel bij de fanatieke aanhang door tijdens het seizoen alvast te tekenen bij NAC Breda. "Hij spreekt mij zeker aan", zegt De Jongh. "Het is niet fijn dat hij getekend heeft bij de concurrent, maar hij heeft het dit seizoen wel goed gedaan. Het is een bewezen goede speler."

Op weg naar een nieuw avontuur

Hoe lang De Jongh nog vanuit Afrika zal opereren, is maar de vraag. "Ik verwacht binnenkort rond te zijn met een nieuwe club", verklapt hij. "In Azië. Gisteren is de ramadan afgelopen, daarna is het bij veel clubs in Azië nog een weekje vakantie. En dan wordt het leven weer normaal. Het ziet er goed uit, drie clubs hebben zich gemeld", aldus de trainer uit Asperen.

Ook vanuit Nederland was er belangstelling, geeft hij toe. En dat komt mede doordat het 'merk' Pieter de Jongh een rol speelt. "In 2022 komt een boek over mij uit. En er zijn acht productiemaatschappijen die me hebben benaderd voor een tv-serie of reallife-soap. Voor de tv-mensen is het interessanter dat ik werk in het buitenland. De Nederlandse club die belangstelling had, gaat het niet worden. We hebben een goed gesprek gehad, maar om verschillende redenen kwamen we er niet uit."