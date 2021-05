De weg terug is ingezet: Gelderse ziekenhuizen schalen coronazorg af

Uiterlijk maandag hakt het kabinet de knoop door of er vanaf woensdag verder versoepeld kan worden. Doorslaggevend is de vraag hoe het in de ziekenhuizen gaat. De landelijke ziekenhuisbezetting vertoont sinds de piek op 21 april een gestaag dalende lijn.

In de Gelderse ziekenhuizen scheelt dat her en der enkele bedden. Daarom gaat in ieder geval een deel van hen de covidzorg vanaf maandag iets afschalen, wat betekent dat er minder bedden gereserveerd worden voor coronapatiënten. Dat is besloten binnen het Regionaal Netwerk Acute Zorg Oost, waar zes van de negen Gelderse ziekenhuizen in samenwerken.

Aanzienlijke hoeveelheid

“Het gaat om enkele bedden. Wij gaan bijvoorbeeld van zeven naar zes IC-bedden, en van achttien naar veertien klinische bedden”, vertelt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland. Personeel aan die bedden wordt zo weer vrijgespeeld voor bijvoorbeeld andere zorg.

"Bij ons in het Radboudumc in Nijmegen kunnen we vier tot vijf bedden van de verpleegafdeling verminderen en op de intensive care gaat het ook om vier bedden", zegt Chantal Bleeker, internist-infectioloog en lid van het crisisteam van het ziekenhuis. "Het klinkt misschien niet zoveel, maar als je kijkt hoeveel personeel je nodig hebt om die bedden open te houden, is het echt een aanzienlijke hoeveelheid. Dat verlicht echt de druk op het personeel."

Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei ziet enige verlichting. Daar houden ze vanaf maandag 10 procent minder 'covidcapaciteit' aan, zegt een woordvoerder. "De zorgvraag, acuut en regulier, is echter enorm en we liggen steeds bijna vol. Dus het betekent slechts een kleine verschuiving van covid naar urgente reguliere zorg. De medisch specialisten kijken wekelijks op basis van de urgenties welke ingrepen nu uitgevoerd kunnen worden."

Ook Rijnstate zegt dat het nog steeds zo druk is, dat er vandaag nog patiënten op de IC overgeplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen. Of in de woorden van Steenbergen van het Slingeland: “Het is niet nu 'holadiee, alles kan weer'. Dat is niet zo. Maar het kan volgende week weer anders zijn.”

Politieke verantwoordelijkheid

Wat dit betekent voor de versoepelingen, daar laten de ziekenhuizen zich niet over uit. Rijnstate: “Wij zien alleen onze eigen cijfers en zien daarin dat we nog steeds erg druk zijn. Politiek, daar gaan wij niet over. Dat is hun verantwoordelijkheid.”

Bleeker van het Radboudumc: "Waar ik me wel zorgen over maak is, als het stagneert of toch weer op gaat lopen, dat je dan ook wel de moed moet hebben om die stopknop in te drukken en niet verder te versoepelen. Ik aarzel of dat echt zal gaan gebeuren."

Of het SKB in Winterswijk, het St Jansdal in Harderwijk en de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen ook gaan afschalen, is nog niet duidelijk. Zij werken samen in andere regionale verbanden en waren vrijdag niet bereikbaar voor een toelichting.

