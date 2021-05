Volgende stap in vernieuwing Centrum Groesbeek

Slopen voormalige Hema en Scapino

De gebouwen aan de oostkant van het marktplein worden gesloopt. Dat zijn de gebouwen waar nu de Scapino en voorheen de Hema in zaten. Op die plek komt nieuwbouw, met op de begane grond winkelruimtes en daarboven 24 appartementen. De twee supermarkten (Aldi en Jan Linders) breiden iets uit aan die zijde, doordat er een zogenoemd laad-los dock wordt gebouwd.

Vernieuwing Marktterrein

In een later stadium wordt ook het marktterrein zelf vernieuwd. De gemeente betrekt daar uitgebreid de mening van de inwoners, ondernemers, gebruikers van het plein (markt, kermis, carnaval, etc.) en andere belanghebbenden bij. Het vernieuwen van het plein kan niet tegelijkertijd met de sloop/nieuwbouw van het appartementen/winkelcomplex, in verband met zwaar bouwverkeer, noodzakelijk voor de nieuwbouw.

Wethouder Sylvia Fleuren: “Met de bouw van dit appartementencomplex zijn straks alle wanden van het marktplein weer eigentijds en aantrekkelijk. Gedurende de bouw moet de ontwikkelaar er rekening mee houden dat carnaval, kermis en andere festiviteiten door kunnen gaan. Want zodra het weer mag, gaat ons centrum weer bruisen.

Samen met onze inwoners, ondernemers en anderen gaan we dit jaar een keuze maken voor een aanpassing van het marktterrein. We hopen deze zomer met elkaar in gesprek te kunnen, als de Coronamaatregelen het toelaten. Dat gaan we onder andere doen in en rond een bus op het plein. We kunnen niet wachten tot dit weer mogelijk is. Het centrum van Groesbeek moet een plek worden waar je trots op kunt zijn, met voor elk wat wils.”

Wat is de planning?

Het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe gebouw en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage. Tegen dit plan kunnen derden zienswijzen indienen. De projectontwikkelaar gaat in deze periode een informatieavond organiseren. De ontvangen zienswijzen, inclusief een inhoudelijke reactie, gaan naar de gemeenteraad. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de tweede helft van dit jaar vastgesteld wordt. Na vaststelling en akkoord van de omgevingsvergunning wordt naar verwachting eind 2021 gestart met de sloopwerkzaamheden en nieuwbouw.

Overlast binnen de normen

Gedurende de bouwtijd van ongeveer een jaar staat er een zogenoemde bouwplaats inrichting ter hoogte van de nieuwbouw. Dit betekent dat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn op het marktterrein. De weekmarkt, carnaval, kermis en andere evenementen kunnen aangepast gewoon doorgaan. Dit staat natuurlijk los van eventuele coronabeperkingen. Verder is afgesproken dat de overlast binnen de normen blijft die bij dit soort werkzaamheden komt kijken (zoals geluid).