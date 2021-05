Taxibusjes worden campers in coronatijd: 'We kregen een eureka-moment'

“We liepen vorig jaar rond tussen de tientallen busjes die stil stonden in onze garage en zijn gaan nadenken over wat er nog wel mogelijk is in deze coronaperiode”, vertelt Berry van Beek van Correct Monreau. “Toen kwam het eureka-moment om een aantal busjes om te bouwen tot hippe buscampers”, vertelt Van Beek.

Dat had wel wat voeten in de aarde. Door de populariteit van camperbusjes was het lastig om snel aan de goede onderdelen te komen. “Camperdaken die een lange levertijd hebben en draaiplateaus voor de stoelen die niet te krijgen zijn”, zegt Van Beek. “Dan ga je al over de grens kijken om processen te versnellen en duurt het bijna een jaar voordat de eerste busjes kunnen rijden.”

Inmiddels krijgt Van Beek de eerste boekingen binnen. “We hebben nog plek voor de komende zomermaanden, maar vanaf juni is er elke dag een camper verhuurd.” André en Yvonne Slot uit Lievelde hoorden van de bijzondere campers en zien een vakantietripje wel zitten. “Wij vonden het een superidee om met deze camper, back to basic, ergens te gaan kamperen”, zegt André Slot. “Ik houd niet van een groot gevaarte, dus is het fijn dat we met een compacte camper op pad kunnen.”

Die reactie krijgt Van Beek ook terug. “Mensen zijn superenthousiast over de grootte van deze campers. De voordelen zijn dat je met deze camper makkelijk op een veerboot kan stappen of ergens kan parkeren.”

André en Yvonne hebben de vakantieplannen al klaar voor een rondje in eigen land. “We nemen de elektrische fietsen mee, hopen op goed weer en een avontuurlijke week.”