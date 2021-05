ANALYSE | NEC plotseling jaar voor op schema door promotie naar eredivisie

En dat allemaal door een opleving van één week. In de play-offs stond er opeens een heel ander NEC. Degelijk, onverzettelijk en een elftal dat wist toe te slaan op de juiste momenten. En dat terwijl de ploeg in de reguliere competitie de grilligheid zelve was. Niet constant genoeg om een hoofdrol te kunnen vervullen in de kwalitatief matige eerste divisie. Met de promotie voorkomt NEC een nieuw dieptepunt in de historie, een vijfde jaar in de eerste divisie. De club kwam in het verleden wel vaker in de eerste divisie terecht, maar dat duurde altijd maximaal drie jaar en dan werd promotie bewerkstelligd.

Geld genoeg

Bij veel clubs die degraderen betekent dat financieel een enorme stap terug. Maar daar kan NEC zich zeker niet achter verschuilen. Want sinds de degradatie in 2017 hebben de geldschieters van de Nijmeegse club jaarlijks enorme bedragen geïnvesteerd, die mits juist besteed zeker tot promotie hadden moeten leiden. Geen enkele club uit de eerste divisie kon in de vier mislukte seizoenen tippen aan de financiële mogelijkheden van NEC. Het geld werd echter veelal geïnvesteerd in miskopen en besteed aan afkoopsommen van trainers, spelers en een technisch directeur, naar schatting in totaal zeker een miljoen.

Gênant

Het seizoen 2017/18 was NEC nog het dichtst bij promotie. Na flinke investeringen stond er een selectie die tot de winterstop meedeed om de titel, maar na de komst van trainer Pepijn Lijnders in januari maakte NEC een vrije val en verprutste de ploeg vooral door een zwakke reeks uitwedstrijden rechtstreekse promotie. In de play-offs volgde een gênant tweeluik tegen Emmen en het seizoen was mislukt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Pepijn Lijnders faalde bij NEC. Foto: Broer van den Boom

Rampseizoen

Lijnders kreeg de schuld en werd ontslagen. Weer werd er flink met de portemonnee gerammeld en dure spelers als Rens van Eijden, Joey van den Berg en Randy Wolters meldden zich in Nijmegen. Clubicoon Jack de Gier werd de nieuwe trainer. Na een redelijke start pakte dat faliekant verkeerd uit. NEC zakte zelfs naar de vijftiende plek. Eerst moest technisch directeur Remco Oversier wijken.

Algemeen directeur Wilco van Schaik nam zijn taken over. De investeerders legden weer flink wat geld op tafel voor drie gerichte versterkingen, maar toen NEC desondanks na de winterstop de play-offs dreigde mis te lopen, werd ook De Gier geslachtofferd vanwege het rampseizoen. Met een driemanschap onder leiding van Ron de Groot haalde NEC de play-offs nog wel, maar ging het direct mis tegen RKC.

Eigen talenten

Vorig seizoen kwam er een geforceerde constructie met drie trainers: Adrie Bogers, François Gesthuizen en Rogier Meijer. Er werd vooral gegokt op eigen talenten. NEC deed nooit bovenin mee en toen het seizoen werd afgebroken vanwege corona, was de club nog allerminst zeker van deelname aan de play-offs met een achtste plaats.

Tekst gaat verder onder de foto.

Adrie Bogers, François Gesthuizen en Rogier Meijer. Foto: Broer van den Boom

Coronacrisis

De club leek financieel flink in de problemen te komen en zou zelfs moeite hebben om de salarissen nog te betalen in de slotmaanden. De geldschieters besloten dat NEC niet ten onder mocht gaan vanwege de coronacrisis en toonden zich bereid om de gaten te dichten. Maar toen kwam de meevaller van zes ton aan NOW-geld. Bovendien kwam achterstallig transfergeld van Fenerbahçe voor Ferdi Kadioglu alsnog binnen en hoefde NEC geen huur te betalen voor stadion De Goffert. De geldschieters hadden het kapitaal om de club overeind te houden toch al bij elkaar gebracht en besloten het bedrag opnieuw beschikbaar te stellen voor injecties in de spelersgroep.

Flinke investeringen

Als één van de weinige clubs in de eerste divisie kon NEC dus flink investeren en dat leidde tot de komst van onder meer Jordy Bruijn, Elayis Tavsan, Mathias De Wolf, Kevin Bukusu en Rangelo Janga. Rogier Meijer schoof door naar de positie van hoofdtrainer, zonder triumviraat. Als doelstelling werd top vijf uitgesproken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Jordy Bruijn keerde terug bij NEC om te promoveren. Foto: Omroep Gelderland

Maar de investeringen ten spijt haakte NEC mede vanwege een pittig programma al binnen vijf speelrondes af voor de bovenste plaatsen. Daarna volgde een periode met elf wedstrijden zonder nederlaag. De backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani bleken een geducht wapen en nadat acht spelers werden getroffen door een corona-uitbraak, werd uit met 1-0 gewonnen van NAC. In dat duel eindigde NEC met acht spelers uit de eigen opleiding op het veld.

Negende, achtste en zevende

De club leek zelfs aan te kunnen haken in de strijd voor de tweede promotieplek, maar door onnodige nederlagen tegen TOP Oss en Telstar lukte dat niet. De tweede seizoenshelft kenmerkte zich door wisselvalligheid. Er was een reeks met vijf zeges op rij, maar toen de tweede plaats weer enigszins binnen bereik kwam, haalde NEC slechts één punt uit vier wedstrijden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Dirk Proper baalt na de afgang tegen Excelsior. Foto: Broer van den Boom

Uiteindelijk werd het seizoen besloten met een plek beneden de doelstelling van top vijf. Na een negende en een achtste plek werd NEC zevende. Beschamend gezien de voor de eerste divisie ongekende financiële mogelijkheden. Want in deze periode heeft NEC ook nog flink gecasht met de verkoop van Jay-Roy Grot, Ferdi Kadioglu, Arnaut Groeneveld en Anthony Musaba.

Jaar voor op schema

Maar dankzij de zegereeks in de play-offs kan dat allemaal worden vergeten. NEC is weer een eredivisieclub. En daarmee wint de club een jaar, want promotie was in de planning pas voorzien voor volgend seizoen. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Naar verluidt gaat de club acht spelers halen en wordt de selectie grondig gerenoveerd.

Pinautomaat uit Bennekom

Daarvoor zal weer flink de portemonnee worden getrokken. Oftewel: de pinautomaat uit Bennekom, beter bekend als Marcel Boekhoorn. Die legde ook in de eerste divisie de laatste vier jaar weer miljoenen op tafel, zonder het gewenste resultaat. Vorig jaar februari was een overname dichtbij, maar hij trok zich op de valreep terug uit een door hem zelf geïnitieerd project om de club volledig te hervormen en naar de eredivisie te leiden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Marcel Boekhoorn (rechts) met zijn broer Ruud bij De Goffert. Foto: Omroep Gelderland

Boekhoorn trekt nu alsnog de regie naar zich toe, maar wordt geen eigenaar van de club. Qua structuur is het vrijwel een kopie van de plannen van vorig jaar. Maar de ambities zijn overduidelijk. "We gaan er een sensationeel seizoen van maken", riep Boekhoorn in de kleedkamer na de promotie. En dat belooft veel.

Zie ook: Steenrijke ondernemer Marcel Boekhoorn gaat flink investeren in NEC