NEC in sterkste opstelling naar Almere voor eerste duel in play-offs

De Nijmegenaren willen gezien het belang van deze wedstrijd geen pottenkijkers bij de laatste training voor dit cruciale duel. NEC kan zaterdagavond waarschijnlijk in de sterkste opstelling beginnen aan het toetje van dit seizoen. Dirk Proper is terug van een blessure en Cas Odenthal is er weer bij na een schorsing. Zij starten ook in de basis. Dat gaat ten koste van Jonathan Okita en Terry Sanniez.

Norbert Alblas is hersteld van een blessure en keert terug op de bank. Alleen de geblesseerde Joep van der Sluijs is niet bij in Almere, maar hij heeft ook geen basisplaats.

Lastige wedstrijd

In de competitie verloor NEC twee keer van Almere. In De Goffert werd het 0-1 en uit ging NEC met 2-0 onderuit. Almere-uit is sowieso een lastige wedstrijd voor de Nijmegenaren, want in de laatste jaren werd daar alleen maar verloren.

Mocht NEC zaterdag winnen, dan wacht donderdag een duel tegen de winnaar van De Graafschap-Roda JC. De finale is dan zondag 23 mei tegen Emmen, Willem II, Volendam of NAC. De selectie werd woensdagavond al op scherp gezet door een sfeeractie van supporters.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Barreto, Odenthal, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Tavsan, Janga.