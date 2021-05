Oussama Tannane is de Gelderse voetballer van het jaar

Wekelijks geven de sportverslaggevers van Omroep Gelderland punten aan vijf spelers die tijdens die speelronde uitblonken. Met nog één speelronde te gaan is Tannane niet meer in te halen. Hij staat negen punten voor op zijn ploeggenoot Riechedly Bazoer.

Tannane neemt de prijs in ontvangst. De tekst gaat verder na de video.

"Heel leuk, ik wil iedereen bedanken. Alle supporters ook, ook de club en de staf. Ik waardeer het heel erg. En we gaan met zijn allen hier genieten van de taart", vertelt Tannane, nadat hij zijn prijs in ontvangst heeft genomen vrijdag.

Vooral voor de winterstop

Tannane haalde zijn punten vooral voor de winterstop, toen hij 26 van zijn in totaal 36 punten pakte. Hij is de opvolger van Martin Ødegaard. Vorig seizoen was er geen winnaar, doordat corona het seizoen vroegtijdig afbrak.

'Of ik hem verdiend heb? Dat is aan anderen om dat te zeggen. Ik ben een nuchtere jongen altijd, wil mezelf niet zo graag in de spotlights zetten. Je kan het beter aan anderen vragen."

Dat deden we dan ook, aan doelman Bilal Bayazit, die de taart uitreikte. "Ik vind dat hij het zeker heeft verdiend, als je ziet waar hij vandaan komt en hoe hij met jonge jongens omgaat, dat is gewoon top." Tannane begint te lachen: "Mooie woorden."

Alle winnaars

Omroep Gelderland organiseert dit klassement sinds 2009. Zeven keer won er een speler van Vitesse. NEC leverde drie winnaars en De Graafschap één.

2009 Lasse Schöne (NEC)

2010 Piet Velthuizen (Vitesse)

2011 Jasper Cillessen (NEC)

2012 Lasse Schöne (NEC)

2013 Marco van Ginkel (Vitesse)

2014 Davy Pröpper (Vitesse)

2015 Davy Pröpper (Vitesse)

2016 Hidde Jurjus (De Graafschap)

2017 Ricky van Wolfswinkel (Vitesse)

2018 Mason Mount (Vitesse)

2019 Martin Ødegaard (Vitesse)

2021 Oussama Tannane (Vitesse)

Transfer?

Opmerkelijk is het ook dat tien van deze spelers hun titel niet konden verdedigen, omdat ze meteen daarop een transfer maakten naar een topclub. De vraag is of dat ook geldt voor Tannane.

"De bal is rond", lacht de spelmaker. "Voor mijzelf denk ik: als er iets leuks op mijn pad kom, ga ik er denk ik op in. Maar dan moet het wel voor de club en mezelf goed zijn. Als er iets leuks komt en we kunnen elkaar de hand schudden met een mooie prijs, dan ga ik dat zeker doen."

Mount ging naar Chelsea, Ødegaard zit bij Arsenal. Klinkt dat als muziek in de oren? "Nee, ik ga met Pasveer naar Ajax, haha", zo geint Tannane. "Nee, de markt is nu nog rustig. Tuurlijk zou ik voor Chelsea of Arsenal tekenen, maar je moet ook realistisch zijn. Ik ben niet de jongste meer, maar ik ben qua leeftijd nu op mijn top. En dan moet er een verstandige keuze komen met een mooie competitie. Er loopt nu hier en daar wat, maar als het concreet is, horen jullie het wel."

Het klassement

Oussama Tannane (Vitessse) 36

Riechedly Bazoer (Vitesse) 27

Ralf Seuntjens (De Graafschap) 26

Remko Pasveer (Vitesse) 23

Matus Bero (Vitesse) 21

Sondre Tronstad (Vitesse) 19

Jacob Rasmussen (Vitesse) 18

Julian Lelieveld (De Graafschap) 18

Jordy Bruijn (NEC) 17

Edgar Barreto (NEC) 15

Danilho Doekhi (Vitesse) 13

Elmo Lieftink (De Graafschap) 13

Ted van de Pavert (De Graafschap) 13

Loïs Openda (Vitesse) 13

Ousssama Darfalou (Vitesse) 12

Souffian El Karouani (NEC) 12

Eli Dasa (Vitesse) 11

Jesse Schuurman (De Graafschap) 10

Syb van Ottele (NEC) 9

Enzo Cornelisse (Vitesse) 8

Maxi Wittek (Vitesse) 8

Rody de Boer (De Graafschap) 8

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 8

Elayis Tavsan (NEC) 7

Jasper van Heertum (De Graafschap) 7

Norbert Alblas (NEC) 6

Dirk Proper (NEC) 6

Thomas Bruns (Vitesse) 5

Armando Broja (Vitesse) 5

Mattijs Branderhorst (NEC) 5

Rens van Eijden (NEC) 4

Jonathan Okita (NEC) 4

Joey Konings (De Graafschap) 4

Bart van Rooij (NEC) 4

Mo Hamdaoui (De Graafschap) 3

Toine van Huizen (De Graafschap) 3

Daan Huisman (Vitesse) 3

Thomas Beekman (NEC) 3

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 3

Joep van der Sluijs (NEC) 2

Danny Verbeek (De Graafschap) 2

Javier Vet (NEC) 1

Million Manhoef (Vitesse) 1