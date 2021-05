'Leuk feestje in de kleedkamer', Tannane viert succes Vitesse

Sterspeler Oussama Tannane is dolblij met het behalen van het Europese ticket. "Eindelijk. Het was hard werken. En we hadden dit al eerder voor elkaar kunnen krijgen, maar het ging moeizaam de laatste weken."

"Het was een heel mooi jaar voor ons, vooral de eerste helft van het seizoen. Daarin hebben we echt goed bovenin meegedaan. Het einde van het jaar was qua prestaties wat minder. Maar we hebben ons doel bereikt. We wilden Europa in en dat is gelukt."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vitesse speelde donderdagmiddag met 3-3 gelijk tegen Fortuna. Dat was voldoende voor het Europese ticket, omdat concurrent Feyenoord ook gelijk speelde. "Ik was niet echt bezig met Feyenoord", zegt Tannane. "We moesten het zelf doen. Het was belangrijk om zelf te winnen. Uiteindelijk bleek het late gelijkspel genoeg voor ons."

Blijdschap en opluchting

Na afloop was er blijdschap en opluchting bij Vitesse. "Het was zeker feest in de kleedkamer. We zijn allemaal blij. Iedereen heeft er hard voor gewerkt", aldus de aanvaller.

"De laatste loodjes waren het zwaarst. We hebben een pittig jaar achter de rug, we zijn vroeg begonnen. We hadden net al een leuk feestje. En volgens mij is er straks voor de boys nog een drankje in de bus. En ik denk dat wij het nog gaan afmaken met een gezellige avond."

Sterspeler Oussama Tannane van Vitesse. Foto: Omroep Gelderland

Wat gaat Tannane doen?

Tannane speelde een goed seizoen. Er zal ongetwijfeld belangstelling zijn en komen voor de speler, die nog een contract tot de zomer van 2022 heeft in Arnhem. "Of ik blijf is een goede vraag. Zoals de zaken er nu voorstaan, ga ik zeker mee met Vitesse Europa in."

Het halen van Europees voetbal is een groot succes voor De Duitse trainer Thomas Letsch, die dat gelijk voor elkaar krijgt in zijn eerste seizoen in Arnhem. "We hebben ons doel bereikt en dat al voor de laatste speelronde. Dat stemt me honderd procent tevreden."

'Iedereen is moe, ik ook'

De oefenmeester merkt dat zijn spelers snakken naar het einde van het seizoen. "Iedereen is moe. Ik had daarom ook het idee dat het in de play-offs moeilijk voor ons zou worden. Ik merk het ook aan mezelf. Ik ben moe, echt kapot van dit seizoen." Letsch kan zijn hoofd bijna leeg gaan maken, de buit is binnen en na zondag is het seizoen voorbij.

"Ik baal nu een beetje dat het ons niet op eigen kracht is gelukt om het Europese ticket te pakken. We hebben het ook aan Feyenoord te danken. Maar we zitten nu net na de wedstrijd. Ik denk er wellicht morgen alweer anders over."

"Mensen waren aan het begin nogal sceptisch over de ontwikkelingen bij Vitesse. Er waren veel belangrijke spelers vertrokken en er kwamen vooral jongelingen voor terug. Maar we begonnen het seizoen met een goede reeks en toen kwam ook het vertrouwen bij de buitenwereld. We mogen echt trots zijn op wat we hebben bereikt."

