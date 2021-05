Vitesse gaat Europa in, maar wat is de Conference League nu precies?

Het is niet heel gek dat geen belletje gaat rinkelen bij het horen van de woorden Conference League. Komend seizoen vindt de eerste editie plaats van dit Europese toernooi. Je kan het zien als het laagste niveau waarop Europees voetbal wordt gespeeld. Niet de eredivisie (Vitesse), niet de Keuken Kampioen Divisie (NEC en De Graafschap), maar de Tweede Divisie (De Treffers en TEC).

Leuk, maar hoe zit het dan?

Er zijn vanaf het nieuwe seizoen drie Europese competities: de Champions League is daarvan het hoogste niveau, daarna volgt de Europa League en daar weer onder zit de Conference League. Overigens is het helemaal nog geen uitgemaakte zaak dat Vitesse op het laagste niveau veel wedstrijden gaat spelen, de club is niet automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Er komt weer een ellenlange reeks van voorrondes?

Ja. Vitesse moet 5 en 12 augustus aan de bak in de derde voorronde. Als de Arnhemmers als winnaar uit die wedstrijden komen, volgt er nog een voorronde. Deze, zogeheten play-offronde, wordt 19 en 26 augustus gespeeld. Je moet qua tegenstanders in deze wedstrijden overigens denken aan Vorskla Poltava uit Oekraïne, Vojvodina Novi Sad uit Servië of Tobol Kostanay uit Kazachstan. Als beide voorrondes winnend worden afgesloten, gaat Vitesse het hoofdtoernooi in.

Riechedly Bazoer in extase na de 1-2 Foto: Broer van den Boom

En dat betekent 'kassa'?

Zo kun je het wel stellen, ja. Als Vitesse in het hoofdtoernooi komt, is er de zekerheid van zes wedstrijden. De equipe van Thomas Letsch speelt dan in de poulefase en treft daarin drie tegenstanders. De kans is vrij groot dat deze wedstrijden live op televisie worden uitgezonden, wat geld in het laatje brengt. Ook valt er geld te verdienen bij een gelijkspel of een overwinning.

Aan welke bedragen moet ik dan denken?

Dat is nog niet precies te zeggen. De UEFA heeft die bedragen niet wereldkundig gemaakt. De Europese voetbalbond heeft laten doorschemeren dat het in de buurt komt van de bedragen uit de Europa League. Als je daar in de groepsfase komt, krijg je zo'n 3 miljoen euro. Voor een overwinning (ruim vijf ton) en gelijkspel (bijna twee ton) is ook een aardig bedrag te winnen. De winnaar van de Europa League krijgt een bonus van 4 miljoen euro. Het is eigenlijk vrij simpel: hoe verder je in het toernooi komt, hoe meer geld het oplevert.

Is het sportief ook interessant?

Een lastige vraag. Het wordt de eerste editie van de Conference League, dus geschiedenis heeft het toernooi niet. Daarmee is de sportieve waarde moeilijk in te schatten. Dat zal moeten blijken. Maar daar staat wel tegenover dat het voor spelers wel interessant is. Zij kunnen zich op een groter podium tonen en bij goede prestaties kunnen zij eventueel een mooie transfer maken. Dat betekent ook weer dat Vitesse extra geld kan innen.

Welke tegenstanders kan Vitesse treffen?

Nog lang niet alle Europese competities zijn al afgelopen. Maar om een beeld te geven: de nummers zes uit Engeland, Spanje, Italië en Duitsland doen mogelijk mee (ook die clubs moeten de voorronde in). Dat zijn momenteel Liverpool, Real Betis, Lazio Roma en Bayer Leverkusen. Stuk voor stuk interessante (en mooie) tegenstanders. Maar dit zijn dan ook meteen de enige grote namen in het toernooi. De kans op wedstrijden tegen Ashdod (de nummer drie van Israël), Jablonec (de nummer drie van Tsjechië) of BK Häcken (de nummer drie van Zweden) is een stuk groter.

Maar daar zit toch geen hond op te wachten?

De kans dat Vitesse wint van Ashdod is, normaal gesproken, wat groter dan de kans dat de Arnhemmers Manchester City verslaan. Het zijn sportief wat minder aansprekende namen, maar de kans op succes is wel een beetje groter. En we moeten natuurlijk ook niet doen alsof Nederlandse clubs het zo geweldig doen over de grens. De laatste Europese titel dateert van 19 jaar geleden, toen Feyenoord de UEFA Cup won. Een toernooi dat inmiddels al niet meer bestaat.

