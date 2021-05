Deze zeldzame vogel wordt misschien wel te veel in de watten gelegd

Zonder speciale broedvlotjes worden er hier geen jonge sternen meer geboren, vertelt boswachter Claudia Wessel. De vogels zijn de afgelopen decennia zo in de watten gelegd dat ze alleen nog maar gebruik maken van de speciaal voor de vogels ontworpen broedvlotjes.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Van nature bouwen de vogels hun nesten op de drijvende bladeren van waterplanten. Vooral krabbenscheer is favoriet. Doordat de waterkwaliteit afnam, zijn veel van die waterplanten verdwenen. Het aantal broedkoppeltjes van de zwarte stern kelderde van 15.000 in de jaren 50 tot zo'n 1.500 nu. Sinds de introductie van de kunstmatige broedvlotjes in de jaren '90 is het aantal zwarte sternen in ons land stabiel.

Verwende vogels?

Alle zwarte sternen die nu in ons land leven, zijn op zo'n vlotje geboren, vertelt Claudia Wessel. "Het probleem is dat ze niet anders meer kennen en misschien ook niet anders meer willen."

Wanneer de zwarte sternen hier vanuit West-Afrika arriveren, liggen de broedvlotjes kant en klaar voor de vogels. Ze hoeven alleen de eieren er nog maar op te leggen, legt de boswachter van Staatsbosbeheer uit. Ook op plaatsen waar wel voldoende waterplanten aanwezig zijn, maken de vogels alleen nog maar gebruik van de kunstmatige broedvlotjes. Het zou dus maar zo kunnen dat de vogels te verwend zijn geraakt, denkt ook Wessel. "Maar met zo'n kleine populatie durft niemand het aan om het eens een jaar zonder de vlotjes te proberen."

De afgelopen weken zijn in het Rivierengebied weer veel van die vlotjes geplaatst. De waterrijke regio is een van de belangrijkste leefgebieden voor zwarte sternen in ons land. Ook de vogels zelf zijn inmiddels gearriveerd. Ze hebben de eerste broedvlotjes alweer in gebruik genomen.

De zwarte stern broedt in mei en juni. Een nest van de vogels bestaat meestal uit twee of drie eieren. De vogels leven in groepen en eten kleine visjes, wormen, insecten en amfibieën. Net als bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen zijn zwarte sternen heel behendig om insecten in de lucht te vangen. In oktober vertrekken de vogels met hun jongen weer naar het winterverblijf in West-Afrika.