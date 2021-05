Na mislukte fusie met Wijchen wil Druten nu op een andere manier samenwerken

Na de mislukte fusie met Wijchen wil Druten nu op zoek naar een andere, intensieve samenwerking met buurgemeenten. Raadsleden denken dat grote dossiers als toerisme of duurzaamheid beter in regioverband opgepakt kunnen worden. Dan gaat iedereen er volgens de lokale politiek op vooruit, vooral de burger.

Inwoners van zowel Wijchen als Druten zagen een fusie niet zitten. Dat bleek eind vorig jaar uit een draagvlakpeiling, wat voor raadsleden in beide gemeenten de doorslag gaf: een meerderheid van alle lokale politici stemde tegen de herindeling. Nu gaat Druten de komende tijd op zoek naar een andere, intensieve samenwerking met buurgemeenten.

‘Samen sta je sterker’

De raad gaf het college destijds de opdracht om dit soort alternatieven in kaart te brengen. “Complexe dossiers als duurzaamheid, bouw of toerisme zijn allemaal interessant om met buurgemeenten op te pakken”, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. Zijn partij was groot voorstander van een fusie. “Dit is heel anders dan een herindeling. Op deze manier blijf je namelijk volledig onafhankelijk, maar werk je toch een stuk efficiënter.”

Naast Wijchen wil Druten ook kijken naar een eventuele samenwerking met buurgemeenten Beuningen en West Maas en Waal. “Samen sta je uiteindelijk een stuk sterker in de regio. Persoonlijk pleit ik ook voor intens contact tussen raadsleden in de regio, want we staan allemaal voor dezelfde uitdagingen.”

‘Zonde van de tijd’

De partij die destijds de grootste vraagtekens bij een fusie had, is nu wél enthousiast. “Dit is namelijk precies wat wij vanaf het begin wilden. Je hoeft voor een goede samenwerking niet te fuseren”, denkt Haci Aslan, fractievoorzitter van Welzijn Druten. “Het fusietraject van vorig jaar verliep wat ons betreft te snel. Je slaat dan belangrijke stappen over. Dat is echt enorm zonde van de tijd en het geld geweest.”

Het college is nu aan zet om in beeld te brengen hoe zo’n samenwerking er uiteindelijk uit komt te zien. Gesprekken met buurgemeenten vinden plaats tot en met augustus, waarna er een plan op tafel moet liggen. De input die burgers vorig jaar tijdens de draagvlakpeiling gaven, wordt ook meegenomen.

