NEC en de play-offs: geen gelukkig huwelijk

Als de eerste wedstrijd tegen Almere City wordt gewonnen, ook al is het na verlenging of strafschoppen, dan volgt donderdag een uitduel tegen De Graafschap of Roda JC. En volgende week zondag is dan de finale, waarvan de winnaar promoveert.

De laatste keer dat NEC deelnam aan de play-offs was in 2019. In de eerste wedstrijd werd toen met 2-0 gewonnen van RKC, maar in Waalwijk had de ploeg een totale off-day en werd het 3-0. Een jaar eerder had NEC op de laatste speeldag directe promotie verspeeld en wachtte een tweeluik met Emmen. In Drenthe faalde NEC op alle fronten en werd het 4-0. Dat kon in De Goffert niet meer worden goedgemaakt, ook al werd het 5-2. Deze deceptie leidde tot het ontslag van trainer Pepijn Lijnders.

Trauma

Een jaar eerder was het nog traumatischer. NEC speelde in de eredivisie en stond in maart nog negende en lonkte zelfs richting play-offs om Europees voetbal. Maar daarna kwam een enorme reeks nederlagen en dat kostte trainer Peter Hyballa zijn baan. Onder Ron de Groot won NEC nog twee keer, maar de ploeg eindigde als zestiende en werd veroordeeld tot de play-offs. Daarin werd Emmen vrij eenvoudig uitgeschakeld en in de finale wachtte NAC.

In Breda domineerde NEC en kreeg de ploeg zeven opgelegde kansen. Vlak voor tijd gaf de Duitser Michael Heinloth een verkeerde breedtepass en Cyriel Dessers strafte dat af: 1-0. In De Goffert stond NEC onder hoogspanning en Dessers opende al snel de score vanaf de penaltystip. Het werd nog wel gelijk via een strafschop van Gregor Breinburg, maar de ploeg was zichzelf niet en NAC counterde uiteindelijk naar 1-4, waardoor NEC degradeerde.

Jeffrey Leiwakabessy en Ferdi Kadioglu verwerken de degradatie in 2017. Foto: Broer van den Boom

In 2014 speelde NEC ook in de eredivisie en stond de ploeg het hele jaar op een degradatieplaats. Na een verrassend 2-2 gelijkspel uit tegen landskampioen Ajax voorkwam de ploeg directe degradatie en wachtte in de play-offs eerst Sparta. De uitwedstrijd werd na rust gestaakt vanwege overvloedige regenval. Het duel werd een dag later uitgespeeld en Sparta scoorde. Die 1-0 moest in De Goffert worden goedgemaakt, maar door individuele fouten kwam NEC met 3-0 achter. Het werd nog 1-3, maar degradatie na twintig jaar eredivisie was een feit. Dat leidde tot rellen in De Goffert en voor het stadion.

Verlies tegen Vitesse

NEC deed in 2012 mee aan de play-offs om Europees voetbal. Nadat Heracles vrij eenvoudig werd uitgeschakeld, werd Vitesse de tegenstander in de finale. Thuis wonnen de Nijmegenaren met 3-2, maar in GelreDome ging het mis: een 2-0 nederlaag en rode kaarten voor Bram Nuytinck en Navarone Foor.

Europa in met Mario Been

De laatste succesvolle play-offs waren in 2008. Onder trainer Mario Been had NEC na de winterstop een opmars gemaakt van de zeventiende naar de achtste plaats. En in de play-offs denderde de ploeg door. Roda JC en FC Groningen werden uitgeschakeld en in de finale werd NAC in De Goffert van het veld gespeeld: 6-0. In Breda won NEC met 1-0 en was Europees voetbal een feit.

In 2006 en 2007 verloor NEC in de play-offs om Intertoto van Vitesse. Dus al met al hebben de Nijmegenaren deze eeuw acht keer aan de play-offs meegedaan, met slechts één keer succes.