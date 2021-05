'Ik geloof er niet meer in', grote teleurstelling bij supporters De Graafschap

“Dramatisch gewoon. Als je zoveel kansen mist, dan verdien je het misschien ook niet”, zegt een teleurgestelde supporter. “Gewoon zwaar klote”, reageert een ander.

Dit zeiden supporters vlak na de wedstrijd voor onze camera. De tekst gaat eronder verder.

Thuis voor de tv

In Wehl volgden we Jeanet en haar twee vriendinnen. Zij keken de wedstrijd thuis, omdat vanwege de coronamaatregelen niemand in het stadion aanwezig mocht zijn. Ook bij hen was na afloop de teleurstelling groot.

De tekst gaat onder de video verder.

Een klein deel van de supporters zorgde woensdagavond na de wedstrijd voor onrust. Ze staken vuurwerk af en richtte vernielingen aan. De politie moest de ME inzetten om de rust terug te laten keren.

Feest in in Deventer

Na het laatste fluitsignaal in De Vijverberg van scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo barstte veertig kilometer verderop in Deventer wel een volksfeest los. De eerste supporters van Go Ahead Eagles meldden zich ongeveer een kwartier voor het einde van het duel van De Graafschap in hun eigen binnenstad.

Van tevoren kondigde de politie aan niet in te grijpen als coronamaatregelen worden overtreden, meldt RTV Oost. Uiteindelijk kwamen duizenden supporters samen op het plein in het centrum van de stad.

Roda JC wacht

De supporters van De Graafschap kunnen zich opmaken voor de play-offs, waarin hun ploeg alsnog promotie naar de eredivisie kan afdwingen. Direct na de wedstrijd hadden ze daar nog weinig vertrouwen in. “Ik zou niet weten tegen wie ze moeten. Volgens mij moeten ze zaterdag alweer, maar ik geloof er eerlijk gezegd niet meer in nu.”

De Graafschap moet zaterdagavond aantreden tegen Roda JC. De wedstrijd wordt gespeeld in Doetinchem en begint om 18.45 uur. De Superboeren moeten drie rondes overleven om volgend jaar alsnog in de eredivisie te spelen.

Deze de Graafschap-aanhanger had anderhalf uur in de auto gezeten om een feestje te kunnen vieren: