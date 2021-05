Arnhemse wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.

Wel moet Van der Zee nu aan de bak, want de raad was het er wel over eens dat hij met meer informatie had moeten komen. Zo wil de raad weten hoeveel gemeentelijk geld er naar winsten in de zorg gaat en welke varianten van zorginkoop er zijn om de marktwerking te verminderen.

"Marktwerking in de zorg is geen eenduidig begrip", pareert Van der Zee de kritiek uit de raad dat hij die opdracht na ruim een jaar nog niet naar wens heeft uitgevoerd. Hij wil eerst helder hebben wat de raad daar precies mee bedoelt. "Als wij bedrijven een opdracht geven, dan is er sowieso marktwerking. Mogen ze dan geen winst maken? En indien wel, hoeveel dan?"

'Willen een menukaart'

Maar met die redenering om de opdracht uit te stellen, kwam hij niet weg. "We kunnen dit gesprek beter voeren met informatie dan zonder informatie", stelt Mark Coenders (GroenLinks). "We willen inzicht hebben in de mogelijkheden: een soort menukaart."

Als de wethouder vindt dat hij onvoldoende richting had, dan had hij dat bovendien moeten aangeven toen de raad hem die opdracht gaf, constateert Mattijs Loor (D66). Volgens hem komt dit college keer op keer beloftes niet na en worden opdrachten niet uitgevoerd. "Zo kunnen raadsleden hun werk niet doen. Dat hindert onze democratische rol."

Van der Zee geeft nog aan dat het niet uitvoeren van de motie geen onwil was. Hij is bereid mee te gaan in de behoefte van de raad aan een onderzoek. "Dat moet dan wel gericht zijn op modellen die ook praktisch hanteerbaar zijn." De wethouder belooft de onderzoeksopzet voor de zomer naar de raad te sturen.

'Achterkamertjes' en 'geraaskal'

Het debat kende verder nog een verbale clash tussen VVD-raadslid Karin Kalthoff en Sarah Dobbe (SP). Toen Dobbe tijdens de schorsing haar voorstel voor treurnis richting de VVD-wethouder met andere partijen wilde bespreken, zou Kalthoff niet mee hebben gemogen. "Dat noem ik achterkamertjes", verwijt zij Dobbe. "Geraaskal", bijt SP'er Gerrie Elfrink terug.

