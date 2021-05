Dramatische avond voor De Graafschap: 'Dit doet heel veel pijn'

"Het is een dramatische avond voor ons", zei aanvaller Daryl van Mieghem na afloop behoorlijk aangeslagen. "Dit is echt ongelooflijk. Het was een bizarre avond waarin we redelijk begonnen, toen kwam die hoosbui met regen en hagel en hadden we een pauze van een uur. Toen we weer verder gingen wisten we dat we moesten winnen. We begonnen ook aardig, maar dan moet je de goal wel een keer maken."

De Graafschap kreeg kans op kans, vooral in de tweede helft, maar scoorde niet. Konings, Platje, Opoku, Seuntjens en Van Heertum; ze misten allemaal enorme kansen. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", stelde trainer Mike Snoei na afloop. "We krijgen vrijdag tegen Jong Ajax en vandaag tegen Helmond Sport 26 kansen in totaal, maar maken nul goals. De koelbloedigheid ontbreekt. Dit is met geen pen te beschrijven."

Joey Konings mist kansen voor De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

'Alleen onszelf verwijten'

Toch neemt de trainer het zijn jongens niet kwalijk. "Ze doen het echt niet expres, maar dit is wel heel erg. Dit doet heel veel pijn. Als de jongens dit gaan terugzien, worden ze helemaal gek."

Doordat Go Ahead Eagles won van Excelsior, is de ploeg uit Deventer op doelsaldo gepromoveerd naar de eredivisie. En dat maakt het extra zuur voor de Superboeren. "Het was lekker geweest als het op de andere velden positief was uitgevallen, maar we hebben het zelf niet gedaan. We kunnen dit alleen onszelf verwijten. Ik heb op dit moment echt geen idee waar ik het zoeken moet, ik ben kapot. Ik kan echt niet beseffen dat we zo'n mooie uitgangspositie hebben weggegeven", aldus Van Mieghem.

Play-offs

Nu moet De Graafschap zaterdag tegen Roda JC in de play-offs. "Maar ik heb nog totaal geen zin om daar aan te denken", stelt de Amsterdamse aanvaller. "Iedereen moet dit de komende dagen goed gaan verwerken en daarna gaan we wel weer voetballen, maar het is heel zwaar om daar nu aan te denken."

"De knop moet inderdaad om", aldus trainer Snoei. "Het zal nog wel een dag duren voordat ze dit een plek kunnen geven, maar daarna moeten ze echt denken: o ja, we hebben nog een kans. En als we ze er dan inschieten, krijg je alsnog succes."