Fans zetten NEC ploeg met sfeeractie op scherp voor de play-offs tegen Almere

Ze werden na de wedstrijd tegen FC Dordrecht (2-1 winst) onthaald door fans, die de spelers toezongen. Ook werd er vuurwerk afgestoken en klonk de kreet "Alles of Niets Olé Olé". Aanvoerder Rens van Eijden bedankte de supporters en liet weten dat de ploeg er alles gaat doen om te promoveren.

NEC speelt zaterdagavond om 21.00 de eerste wedstrijd van de play-offs uit tegen Almere City. Als dat goed afloopt, wacht volgende week donderdag de winnaar van De Graafschap-Roda JC. Mogelijk dus een Gelderse derby. De winnaar van die wedstrijd speelt zondag 23 mei de finale en als dat ook goed afloopt, is promotie naar de eredivisie alsnog een feit.

Doelman Mattijs Branderhorst ziet het wel zitten tegen Almere. "Het is erop of eronder en dat moeten we uitstralen. Er zit genoeg kwaliteit in deze ploeg. Het maakt niet uit tegen wie we nu moeten. Het ligt allemaal heel ligt bij elkaar en het gaat nu om de vorm van de dag. En wie het graagst wil. Almere is een stugge ploeg met een goede spits, een sterk aanspeelpunt. Ze zijn vooral verdedigend ingesteld. Het zal een gelijkwaardige pot worden en het is aan ons om nu eens een keer geen doelpunten weg te geven. Dan maken we echt wel een kans."

Mattijs Branderhorst wil wel verder bij NEC Foto: Omroep Gelderland

Mocht NEC promoveren, dan is het de vraag of Branderhorst meegaat naar de eredivisie. "Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Er zijn mooie dingen aan het gebeuren bij deze club. Er wordt echt gewerkt aan de professionaliteit. Maar in deze wedstrijden kan ik mij ook in de kijker spelen, want mijn optie is niet gelicht. Maar als ik hier kan spelen, zou ik graag blijven."