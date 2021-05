Rellen bij stadion De Graafschap na mislopen promotie, ME grijpt in

Nadat het duel met Helmond Sport in een 0-0 gelijkspel was geëindigd, waardoor de Superboeren niet direct promoveren naar de eerste divisie, keerden veel supporters snel teleurgesteld huiswaarts. De politie was op het terrein om een oogje in het zeil te houden.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het parkeerterrein voor de hoofdingang was afgesloten met een hek en stewards zagen erop toe dat de fans de hoofdingang niet konden bereiken. Een uur na de wedstrijd leek de rust te zijn teruggekeerd, maar fans hielden zich op bij de spelersbussen, waar zij 'Forza De Graafschap' zongen om hun club bij te staan en zwaar vuurwerk en fakkels afstaken.

De spelersbus van Helmond Sport werd enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken. Medewerkers moesten voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven.

Tegen het einde van de avond ontstonden er opstootjes tussen de politie en enkele supporters met vuurwerk en werden er vernielingen aangericht. De Mobiele Eenheid (ME) kwam daarop in actie. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Opnieuw veel supporters bij stadion

Vrijdag kwamen er ook honderden supporters naar De Vijverberg. Toen om de spelersbus van De Graafschap te onthalen na het teleurstellende gelijkspel (1-1) tegen Jong Ajax in Amsterdam. Daarbij werden journalisten verbaal geïntimideerd en een persfotograaf fysiek belaagd.

De Graafschap speelt nu zaterdag thuis tegen Roda JC in de play-offs om promotie.

