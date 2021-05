Grote teleurstelling bij fans De Graafschap, ME grijpt in

Nadat het duel met Helmond Sport in een 0-0 gelijkspel was geëindigd, waardoor de Superboeren niet direct promoveren naar de eerste divisie, keerden veel supporters snel teleurgesteld huiswaarts.

De politie was op het terrein om een oogje in het zeil te houden. Tegen het einde van de avond ontstonden er kleine opstootjes tussen de politie en enkele supporters met vuurwerk en werden er vernielingen aangericht. De Mobiele Eenheid (ME) kwam daarop in actie.

Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Thuis voor de tv

In Wehl volgden we Jeanet en haar twee vriendinnen. Zij keken de wedstrijd thuis, omdat vanwege de coronamaatregelen niemand in het stadion aanwezig mocht zijn. Ook bij hen was na afloop de teleurstelling groot.

Opnieuw veel supporters bij stadion

Vrijdag kwamen er ook honderden supporters naar De Vijverberg. Toen om de spelersbus van De Graafschap te onthalen na het teleurstellende gelijkspel (1-1) tegen Jong Ajax in Amsterdam. Daarbij werden journalisten verbaal geïntimideerd en een persfotograaf fysiek belaagd.

De Graafschap speelt nu zaterdag thuis tegen Roda JC in de play-offs om promotie.

Geen feest in Doetinchem maar in Deventer

Na het laatste fluitsignaal in De Vijverberg van scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo barstte veertig kilometer verderop in Deventer een volksfeest los. De eerste supporters van Go Ahead Eagles meldden zich ongeveer een kwartier voor het einde van het duel van De Graafschap in hun eigen binnenstad.

Van tevoren kondigde de politie aan niet in te grijpen als coronamaatregelen worden overtreden, meldt RTV Oost.

