De Graafschap faalt tegen Helmond Sport en moet play-offs in

De Superboeren begonnen matig aan het duel. Van echte drang naar voren was in het eerste kwartier geen sprake. Sterker nog, de eerste mogelijkheid was voor Helmond Sport, maar Jelle Gosselink kon niet genoeg kracht zetten achter zijn schot, dat uiteindelijk een makkelijke prooi voor doelman Rody de Boer was.

De Graafschap speelde vooral stroperig. Aanvallen gingen ook vaker mis dan goed en echte kansen waren er zeker niet. Net als afgelopen vrijdag, tegen Jong Ajax, leek er wat spanning op de ploeg te zitten.

Wedstrijd gestaakt

Daarna ging het mis voor de wedstrijd. Donkere wolken pakten zich samen boven stadion De Vijverberg dat na enkele minuten zijn naam eer aan deed. Er viel zoveel regen dat er grote vijvers ontstonden op het veld. Voetballen was onverantwoord en dus besloot scheidsrechter Rob Dieperink om de ploegen naar binnen te sturen. De wedstrijd werd gestaakt.

De Graafschap en Helmond werden van het veld gestuurd. Foto: BSRAgency/OrangePictures

Met man en macht werd er vervolgens geprikt op het veld om het water weg te laten lopen. Dat duurde wel wat langer dan gepland. Maar aan de inzet lag het zeker niet. Op een gegeven moment stonden er zo'n vijftig man op het veld te prikken. Zelfs fans kwamen met een hooivork naar het stadion om te helpen.

Met man en macht wordt 'geprikt' om het veld te herstellen Foto: Omroep Gelderland

Pas na anderhalf uur konden de spelers van De Graafschap een nieuwe warming-up doen en werd de wedstrijd vervolgens weer hervat.

Grote kansen De Graafschap

De Superboeren begonnen goed aan die hervatting. Tutuarima was binnen een minuut dichtbij, maar zag doelman Koot zijn inzet van dichtbij keren. Ook een kopbal van Ted van de Pavert (in de handen van doelman Koot) en een snoeiharde uithaal van Seuntjens op de paal betekenden niet de openingstreffer.

Lieftink schoot ook nog van afstand, maar weer was het de doelman van Helmond Sport die redding bracht. Het zat de Doetinchemmers ook niet mee. Daarna lag het spel wederom stil, maar nu was het rust. In die rust kon de thuisploeg in ieder geval bedenken hoe ze een treffer zouden maken, want die was heel hard nodig door de overwinning van Go Ahead Eagles bij Excelsior (0-1).

Konings mist enorme mogelijkheden

Hoe spectaculair de eerste helft eindigde, hoe gezapig begon de tweede helft voor De Graafschap. De Superboeren konden niet dat hele aanvallende op de mat leggen. Pas na een kwartier zette de thuisploeg weer eens aan. Joey Konings wurmde zich door de Helmond Sport-muur en zag zijn inzet gekeerd worden. Vervolgens was het Jasper van Heertum die van dichtbij naast kopte.

Daarna hield de storm aan in Doetinchem. Het was Joey Konings die een doelpunt had moeten maken voor De Graafschap. Hij ging alleen af op doelman Koot, maar miste van dichtbij. Daarna kreeg Konings in de rebound weer een kans nadat Ralf Seuntjens ook al de openingstreffer had kunnen maken. Maar telkens ging het mis voor de ploeg.

Joey Konings mist kansen voor De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Play-offs

Daarna kwam ook nog aanvaller Melvin Platje in de ploeg, hij verving Elmo Lieftink. Zo probeerde trainer Mike Snoei nog meer aanvallende kracht te brengen. Maar dat leverde uiteindelijk niks meer op. Zo redde de Doetinchemse club het niet en moet de ploeg nu zaterdag thuis aan de bak tegen Roda JC in de play-offs.