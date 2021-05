De Graafschap faalt tegen Helmond Sport en moet nu play-offs in

De Superboeren begonnen slordig en nerveus aan het duel van de waarheid. Na de 1-1 bij Jong Ajax kregen de Achterhoekers thuis tegen Helmond Sport een uitgelezen tweede kans om alsnog promotie af te dwingen. Maar vanaf de aftrap was er nauwelijks sprake van agressieve druk en bleef het tempo laag.

Sterker nog, de eerste mogelijkheid was voor Helmond Sport, maar Jelle Gosselink kon niet genoeg kracht zetten achter zijn schot, dat uiteindelijk een makkelijke prooi voor doelman Rody de Boer was.

De Graafschap speelde vooral stroperig. Aanvallen gingen ook vaker mis dan goed en echte kansen waren er zeker niet. Net als afgelopen vrijdag, tegen Jong Ajax, leek er wat spanning op de ploeg te zitten.

Wedstrijd gestaakt

Daarna ging het mis voor de wedstrijd. Donkere wolken pakten zich toen al letterlijk samen boven stadion De Vijverberg dat na enkele minuten zijn naam vol eer aan deed. De regenval was zo heftig dat er grote plassen van 'vijvers' ontstonden op het veld. Voetballen was al snel onverantwoord en scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo besloot om de ploegen naar binnen te sturen. De wedstrijd werd gestaakt.

De Graafschap en Helmond werden van het veld gestuurd. Foto: BSRAgency/OrangePictures

Met man en macht werd er vervolgens geprikt op het veld om het water weg te laten lopen. Dat duurde wel wat langer dan gepland ondanks de inzet van ongeveer vijftig vrijwilligers. Zelfs met een hooivork kwamen supporters naar het stadion om te helpen.

Met man en macht wordt 'geprikt' om het veld te herstellen Foto: Omroep Gelderland

Pas na anderhalf uur konden de spelers van De Graafschap een nieuwe warming-up doen en werd de wedstrijd vervolgens weer hervat in de slotfase van de eerste helft.

Grote kansen De Graafschap

Het elftal van Snoei begon nu wel fel en agressief en dat leidde direct tot gevaar. Tutuarima was binnen een minuut dichtbij, maar zag doelman Koot zijn inzet van dichtbij keren. Ook een kopbal van Ted van de Pavert (in de handen van doelman Koot) en een snoeiharde uithaal van Seuntjens op de paal betekenden niet de openingstreffer.

Terwijl steeds meer fanatieke mensen op de hoofdtribune zaten, schoot Lieftink in de slotfase van de eerste helft ook nog van afstand, maar weer was het derde doelman! Koot die op zijn post was. Het zat De Graafschap ook bepaald niet mee. In de rust werd ook bij de spelers duidelijk dat in Rotterdam concurrent Go Ahead Eagles al klaar was. De club uit Deventer had Excelsior met 1-0 verslagen waardoor de druk op De Graafschap alleen maar verder toenam.

Konings faalt

Hoe spectaculair de eerste helft eindigde, zo gezapig begon de tweede helft. De Graafschap had het wederom lastig en kwam uiterst moeizaam tot kansen. Pas na een kwartier kwam er weer leven in het spel. Invaller Joey Konings wurmde zich door de Helmond Sport-muur en zag zijn inzet gekeerd worden. Vervolgens was het Jasper van Heertum die van dichtbij net naast kopte.

Het was de voorbode voor meer grote kansen op promotie. Konings mocht alleen af op doelman Koot, maar faalde van dichtbij hopeloos. Daarna kreeg Konings in de rebound weer een kans nadat ook Ralf Seuntjens de verlossende treffer al had kunnen maken. Het mocht niet zo zijn.

Joey Konings mist kansen voor De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Lange weg in play-offs

Daarna kwam ook Melvin Platje nog, die eveneens een dot van een kans om zeep hielp. De Doetinchemse club kreeg het echter niet voor elkaar en is nu veroordeeld tot de play-offs. Zaterdag begint die mentaal loodzware klus voor De Graafschap al. Roda JC komt dan naar De Vijverberg. Als De Graafschap die horde overleefd, moet het nog twee tegenstanders verslaan voor promotie naar de eredivisie.