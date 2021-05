Er zijn meer horecazaken bijgekomen, ondanks de coronacrisis

Het aantal eet- en drinkgelegenheden in Gelderland is vorig jaar, ondanks de coronacrisis, licht gestegen. Eind december waren er in Nederland 4351 restaurants, cafés, afhaalzaken, lunchrooms en ijssalons. Een jaar eerder waren het er nog 4337. Dat blijkt uit cijfers van horeca-onderzoeksbureau Datlinq en LocalFocus.

In vrijwel alle provincies nam het aantal eet- en drinkgelegenheden toe en dat in een jaar waarin de meeste locaties lange tijd dicht zaten. De NOW-regeling van de regering zorgde ervoor dat veel horeca-ondernemers het hoofd boven water wisten te houden.

In Gelderland steeg het aantal zaken met 0,3 procent. Limburg is de enige provincie waar het aantal horecazaken juist licht daalde. De stijging was het sterkst in Flevoland, waar het aantal zaken met 2,6 procent toenam.

Zie ook: Apeldoornse broers openen restaurant in coronatijd; geen feestje, wel stress

Binnen onze provincie is een redelijk gelijk beeld te zien. Waar in de ene gemeente drie zaken verdwenen, kwamen er in de andere gemeente drie bij. Procentueel gezien zagen veel horecagelegenheden het levenslicht in West Betuwe (6,9 procent), Zaltbommel (8,2 procent) en Heerde (9,1 procent). In absolute aantallen was de toename groot in Nijmegen (dertien zaken erbij) en Arnhem (negen).

Bekijk de kaart. Klik op een gemeente om de toename of afname te zien.