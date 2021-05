Hond Black zorgt voor een glimlach in het verzorgingstehuis

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Voor bewoner Els Lammertink is het bezoek van Black een van de hoogtepunten van haar maand. "Hij komt langs op de afdeling. We kunnen hem aaien, met hem spelen of gewoon even met hem 'zijn'", legt ze uit. "Het is zo'n lieverdje, écht een fijne hond."

Goede combinatie

"Onze bewoners vergeten even dat ze in een zorginstelling zitten en schuiven negatieve gedachten opzij als er een hond op de afdeling komt", merkt coach Marjan Kroes. "Dieren en dementerende mensen zijn zo'n goede combinatie. Honden praten niet terug en luisteren gewoon, zonder vragen te stellen. Daar hebben dementerende soms best behoefte aan."

Sylvia zocht zeven jaar geleden naar een hond en kwam al snel bij het ras waterhond uit, waar Black onder valt. "Deze honden zijn heel sociaal en rustig, maar het is altijd maar even afwachten wat het karakter van je hond wordt. Dat is, net zoals bij mensen, natuurlijk niet te voorspellen." Bij Black pakte het allemaal goed uit. "Ik vind het echt fantastisch."

Ze geniet er enorm van als Black ouderen een fijne dag bezorgt. "Dat vind ik echt heel erg leuk, ik vind dat zo mooi om te zien." Wat haar betreft moeten meer verzorgingstehuizen overwegen soms een hond toe te laten. "Als je ziet dat Black zoveel ouderen een glimlach bezorgt, dan vraag je je echt af: waarom ook niet?"