Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

Zelf zaaien en kijken hoe het zich ontwikkelt, is de bedoeling, legt docent Ellen Meurs van het Leerpark Presikhaaf uit. "Die bloemen zijn voor de insecten, waar we vervolgens hotelletjes voor gaan bouwen."

Een deel van de kweek gaat het naastgelegen park en de wijk in, weet Meurs. "We proberen de leerlingen bewust te maken van wat er in de omgeving van de school gebeurt. Als zij zich voor een stukje eigenaar voelen van die omgeving, dan helpt dat ook bij zaken als afval opruimen. Want dan is het ook iets van hen en ben je daar zuiniger op."

'Minder gekooid'

In coronatijd lekker wat actiever buiten zijn met elkaar is bovendien ook heel waardevol, ziet Meurs. "Wat minder gekooid. Dat is voor leerlingen altijd goed."

Haar klas is in elk geval 'erg enthousiast en betrokken'. "Net nog kwam een leerling trots vertellen dat een courgette die ze mee naar huis heeft genomen het heel goed doet en al veel takjes heeft."

'Zoals onderwijs kan zijn'

Naast het Leerpark wordt het project uitgerold op GSG Guido, vmbo 't Venster, Briant College en het Olympus College. Het is belangrijk voor leerlingen om de natuur te ervaren, vindt wethouder onderwijs Bob Roelofs. "Dit is een prachtige combinatie tussen natuur en samenwerking: zoals onderwijs ook kan zijn", weet de oud-docent.

Doordat leerlingen vanwege alle coronamaatregelen veel thuiszitten, is het volgens de wethouder ook hard nodig ze 'weer van de laptop af te krijgen en met elkaar in contact te brengen'. "Veel jongeren hebben de school echt gemist. Daar hebben ze last van. Ze hebben ruim een jaar van hun schooltijd de normale contacten gemist. Dat is veel."

