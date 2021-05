Waarschijnlijk groen licht voor omstreden project Anders Wonen

Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Tiel instemt met de komst van Anders Wonen aan de Lingeweg. In de raadscommissie Ruimte tekende zich dinsdag een grote meerderheid af voor het voorstel om hier een wijkje te maken voor mensen die door psychische problematiek niet in een gewone wijk kunnen wonen.

Het gaat om maximaal zes woningen waar mensen onder begeleiding van zorginstanties in een 'prikkelarme omgeving' kunnen wonen. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie is Tiel uitgekomen op een groot stuk landbouwgrond aan de westelijke entree van de stad, tussen de Schaarsdijkweg en de Lingeweg.

Met een klankbordgroep is bedacht dat met de komst van het wijkje op deze plek ook een voedselbos gemaakt kan worden. Dit zou extra groen en recreatiemogelijkheden opleveren.

Protest

In de buurt is ook protest tegen de komst van Anders Wonen. Deze week heeft voorman Jack Lansdaal een petitie aangeboden aan de wethouder met zo'n 725 handtekeningen. Omwonenden en mensen van sportclubs in de buurt vrezen overlast en onveilige situaties door de komst van het wijkje met mensen die elders niet te handhaven zijn. Dit mede door de druk gebruikte fietspaden langs het terrein op en vermeend drugsgebruik van de toekomstige bewoners en de aantrekkende werking die dat zou hebben. Ze vinden dat er verder gezocht moet worden, naar een betere locatie.

Volgens wethouder Marcel Melissen is dit echter de laatste en beste optie op het lijstje van mogelijke locaties. Hij gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de bewonersgroep.

In de gemeenteraad die op 26 mei moet besluiten over het plan toont een grote meerderheid zich enthousiast over het voorstel. In het bijzonder in combinatie met het voorgestelde voedselbos. Deze projecten worden overigens wel los van elkaar ontwikkeld.

VVD en CDA niet enthousiast

Opvallend is dat coalitiepartij VVD nog niet veel enthousiasme toont voor het plan van de eigen wethouder. De partij stelde nog geen mening voor of tegen te kunnen vormen. Het CDA deelde mee dat de tweekoppige fractie nog verdeeld is over de kwestie.

De overige partijen gaven echter al te kennen het voorstel te steunen, waarbij voor sommige de komst van het voedselbos wel een voorwaarde is.

