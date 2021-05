Iedereen wil nu op reis: 'Het is bij ons op dit moment vier keer zo druk'

Reisbureaus merken dat het drukker wordt nu de overheid het negatieve reisadvies gaat aanpassen. Vanaf aanstaande zaterdag wordt per land of gebied bekeken wat de situatie daar is en of Nederlanders er veilig naartoe kunnen. De bezoekersaantallen op de reissites schieten direct de lucht in.

Gert Nieuwboer van SNP Natuurreizen in Nijmegen sorteerde al voor op de verwachte drukte en stoomde zijn personeel klaar. "Vorige week zagen we al een behoorlijke groei ontstaan en was het op de website twee keer zo druk als normaal. En nu is het zelfs vier keer zo druk", zegt hij. En dat doet hem goed. "Het begint weer als vanouds te voelen, daar zijn we heel blij mee. De klanten zaten echt te wachten op deze versoepelingen."

Er is weer vertrouwen, ziet Nieuwboer. "Mensen boeken vakanties voor de maanden juli en augustus, met het vertrouwen dat het goed zal komen. En wij gaan er alles aan doen om deze mensen ook echt op vakantie te laten gaan", zegt hij.

Voorzichtig met boeken

Bij Diving World Doetinchem klinkt een vergelijkbaar verhaal. Maaike van Hussel zegt dat de aanvragen al weken oplopen. Mensen zijn nog wel wat voorzichtig met het boeken van een duikvakantie buiten Europa, maar daarbinnen zijn ook tal van mogelijkheden, verzekert Van Hussel.

"De mensen die plannen hebben en graag op reis willen, zien het echt positief in. Ze kunnen niet wachten om weer te gaan. Ik denk wel dat de vluchtprijzen zullen gaan stijgen, dus hoe eerder mensen erbij zijn, hoe beter."

Blij, maar kritisch

Hilde Hissink van VakantieXperts in Wichmond is blij met de versoepelingen die de overheid in petto heeft, maar is ook kritisch. "De grote reissites zeggen dat iedereen nu online kijkt, maar wie durft er daadwerkelijk te boeken? Er is nog veel onzekerheid. Je moet bijvoorbeeld een negatieve PCR-test hebben om aan te tonen dat je niet besmet bent. Wil je naar Italië, dan kan dat straks misschien, maar als je er bent en het reisadvies wordt oranje, hoe kom je dan terug? Daar werkt de regering nog niet echt aan mee", aldus Hissink.

In praktijk brengt zo'n vervroegde terugkeer naar Nederland extra kosten mee voor de touroperator en de boekende klant. De overheid pakt daarin vooralsnog geen rol op en dat vindt Hissink lastig. "Mensen moeten dan in samenspraak met de touroperator zelf maar uitvissen hoe ze weer terugkeren naar Nederland, wanneer ze online hebben geboekt."

Haar advies: boek via een reisbureau. "Dan krijg je een goed advies. En zijn er problemen ter plaatse, dan word je goed geholpen."