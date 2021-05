Aaltense ambtenaren fietsen over de grens

"Dit idee vinden wij een prachtig initiatief en volgens ons zou dit best grensoverschrijdend kunnen", zegt burgemeester Anton Stapelkamp. "Nu eerst klein, door bij een team van ambtenaren uit Bocholt aan te sluiten, maar in de toekomst kunnen we misschien wel met een Nederlands team meedoen", aldus Stapelkamp. De beide Aaltense collegeleden fietsen mee in het Duitse team ‘KulTouristen’. Op het moment van schrijven heeft het team 1.197 kilometer bij elkaar gefietst. "Met betrekking tot sport zouden we sowieso intensiever met Duitsland kunnen samenwerken", zegt wethouder Hans te Lindert. "Dit kan een opmaat zijn. We gaan de komende periode onderzoeken óf en hóe we dit kunnen intensiveren', aldus Te Lindert.



Het zogenaamde 'Stadradeln' vind door heel Duitsland plaats. Men fietst 21 dagen lang om aandacht te vragen voor onderwerpen zoals het klimaat, maar ook fietsvaardigheid. In Kreis Bocholt wordt er nog gefietst tot 21 mei. In totaal nemen 283 teams deel met in totaal 1727 fietsers. Het resultaat van het aantal gefietste kilometers is te volgen op stadtradeln.de/bocholt.





