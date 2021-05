Suikerfeest voor tweede jaar op rij zonder omhelzing

"Iedereen neemt z'n eigen gebedskleedje mee en er worden mondkapjes gedragen", legt bestuurslid Khaled Mouhouti van de Arnhemse Nour Al Houda Moskee uit. "Zo doen we het ook bij de doordeweekse gebeden. Als mensen hun kleedje vergeten zijn, kunnen ze hier een wegwerpkleedje krijgen."

Deurbeleid

Ook hebben ze de capaciteit uitgebreid met de gymzaal en de aula die bij de moskee horen, ook kunnen ze gebruik maken van de buitenruimte. Mouhouti: "Zo kunnen we overal de anderhalvemetermaatregel waarborgen."

En ze hebben deurbeleid: "Bij de ingang en in het gebouw zijn mensen die met elkaar in verbinding staan en iedereen een plekje geven. Die houden in de gaten dat het niet te druk wordt. Als het vol is, sluiten we de poort."

Bij het Suikerfeest vieren moslims het einde van de ramadan, de vastenmaand. Officieel heet de feestdag Eid al-Fitr - 'feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten'. Maar omdat er traditioneel veel zoete lekkernij en worden gegeten, wordt in de volksmond het woord Suikerfeest gebruikt.

In kleine kring eten

Normaal gesproken wordt er na het gebed dan ook uitgebreid met elkaar ontbeten, maar ook dat kan vanwege de coronamaatregelen niet. Mensen gaan volgens Mouhouti daarom na het gebed naar huis gaan en in kleine kring eten.

Ook de traditie om elkaar te omhelzen na het gebed kan dit jaar niet. "We zijn het inmiddels gewend", verzucht Mouhouti. "Bij uitvaarten die we hier hebben, kan het nu ook niet. Ja, dat is wel heel verdrietig."

Suikerfeest ook dit jaar in klein gezelschap Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland