Normaal geeft Hemelvaartsconcert, bekijk het hier

Kijk hieronder naar het concert:

Voorman Bennie Jolink kondigde het optreden woensdagochtend aan op zijn Facebookpagina met een filmpje. "We gaan iets doen voor alle høkers in den lande", zei hij, "in disse waardeloze kutcorona tied'"

Olderwets Høken

"We hadden graag in het openluchttheater in Lochem onze verjaardag gevierd", zei hij. "Dat kan helaas niet." Vorig jaar stond op die locatie ook een optreden gepland van de band op Hemelvaartsdag. Het concert 45 joar olderwets Høken kon toen door corona niet doorgaan met publiek en werd in samenwerking met Omroep Gelderland live uitgezonden.

Verjaardag

Normaal gaf haar eerste grote optreden tijdens het Lochem Popfestival in 1975, dat traditioneel op Hemelvaartsdag werd gehouden. De hit Oerend Hard volgde in 1977 en al snel werd de harde rockmuziek met een Achterhoeks dialect het handelsmerk van de band. In 2019 gaf Normaal weer het eerste optreden sinds 2015, toen Jolink om gezondheidsredenen moest stoppen.

Zie ook: KIJK TERUG | 45 joar Olderwets Høken met Normaal