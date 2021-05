Moeder vermoorde Shelley dient klacht in bij politie over optreden agenten

In de brief, die verstuurd is aan de korpschef van de politie Oost-Nederland, stelt zij een aantal zaken aan de kaak.

Appende agent

Zo zou een agent op de bewuste avond iemand uit zijn kennissenkring geappt hebben over de identiteit van het slachtoffer, nog voordat de familie op de hoogte was gebracht van het drama.

Een andere agent zou tegenover een buurvrouw hebben bevestigd dat het slachtoffer inderdaad Shelley was, eveneens nog voordat de familie was ingelicht. Ook werd tegenover de pers bevestigd dat het slachtoffer een jonge vrouw was. Op dat moment moest het lichaam van Shelley nog geïdentificeerd worden door de familie.

'Bel maar een taxi'

Shelleys moeder en haar vriend werden op de bewuste avond in een politieauto meegenomen naar het politiebureau voor de identificatie. Nadat dit gebeurd was, moesten ze zelf maar zien hoe ze weer bij de woning kwamen waar hun eigen auto nog stond. Hen zou door een politiefunctionaris te verstaan gegeven zijn dat ze maar een taxi moesten bellen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Shelley met een van haar honden. Foto: Familie Bosch

Ook zou de zorg voor Shelleys twee honden, die tijdens het drama in de woning waren, tekortgeschoten zijn. Pas na een uur zou de politie hebben opgemerkt dat de dieren ook nog in de woning aanwezig waren, zo stelt de moeder. Ook is totaal onduidelijk wat er met de honden gebeurd is in de tussentijd.

Bloed aan de muur

Nadat de politie de woning vrijgaf, bleek het appartement nog onder het bloed te zitten. Terwijl tegen de familie juist was gezegd dat het appartement schoongemaakt was. Toen de moeder van Shelley hier vragen over stelde, kreeg ze als antwoord dat er 'ook aan het kostenplaatje gedacht moest worden'. Het resultaat was dat de moeder en haar vriend zelf het bloed van de muren hebben moeten verwijderen.

Shelleys moeder heeft een duidelijk doel met haar klacht. Ze wil dat de politie inziet dat er fouten zijn gemaakt. En dat dergelijke fouten niet gemaakt worden bij andere nabestaanden van levensdelicten.

De 22-jarige Shelley werd in juni 2020 met tientallen messteken om het leven gebracht in haar appartement in Ede. Haar vriend, Tonnie E. uit Ede, werd diezelfde avond aangehouden in de woning en zit nog steeds vast.

