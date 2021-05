TERUGKIJKEN | Al jouw vragen en antwoorden over het coronavaccin

Arts infectieziekten Lennart Blom en teamleider vaccineren Leontine den Boer van de GGD Gelderland-Midden schoven woensdag om 17.30 uur aan bij presentator Annemieke Schakelaar vanaf de vaccinatielocatie in Zevenaar. Zij gaven onder andere antwoord op deze vragen:

Waarom krijgt iemand van 90 kilo dezelfde hoeveelheid vaccin als iemand van 60kilo?

- Omdat het extra gewicht voor de immuunreactie van het lichaam niet uitmaakt, zegt arts infectieziekten Lennart Blom van de GGD.

Er is nog niet veel bekend over bijwerkingen op de lange termijn. Zijn we nu proefkonijnen?

- Lennart Blom: "We gaan ervan uit dat het werkt als bij andere vaccins, zoals de griepprik. Daar zien we ook geen schadelijke effecten."

Hoe zit het met de bescherming van de verschillende vaccins?

- Arts infectieziekten Lennart Blom: "Moderna en Pfizer is hetzelfde. Bij Astra Zenica wordt de bescherming beter als er meer tijd zit tussen de eerste en tweede prik. Ze beschermen allemaal tegen ernstig ziek worden van corona."

Ik heb prikangst, kan ik het Janssenvaccin krijgen, zodat ik maar een keer geprikt hoef te worden

- "Je bent ingedeeld op een type vaccin. We proberen het op de priklocatie zo comfortabel mogelijk te maken. We kunnen niet bepalen of je Janssen of Pfizer hebt, we houden wel rekening met de angst. Wat we veel horen is dat mensen niet eens in de gaten hebben dat ze al gevaccineerd zijn. Er zijn ook plekken waar je liggend geprikt kan worden", aldus Leontine den Boer teamleider vaccineren bij de GGD Gelderland-Midden.

Kun je corona nog doorgeven als je gevaccineerd bent?

- Lennart Blom: "Daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen, daarom vragen we tot nu toe nog steeds om je aan de maatregelen te houden.

Is dit een injectie met genetische manipulatie:

- De vaccins zijn getest en goed bevonden. We hebben zelf het vaccin inmiddels ook gehad.

Is vaccineren de enige manier om de pandemie te bestrijden?

- Leontine de Boer: "Net als epidemieën als mazelen en pokken, zal ook bij het coronavirus een vaccin een einde kunnen maken aan de pandemie."

Waarom worden jongeren onder de 18 niet gevaccineerd?

- Er was nog geen medisch onderzoek gedaan naar deze leeftijdsgroepen. In sommige landen wordt nu begonnen met vaccineren van jongeren. We zien dat over het algemeen jongeren niet echt ziek worden van corona, daarom gaan andere leeftijdsgroepen nu voor", zegt Den Boer van de GGD.

