Historie zichtbaar op plein in Gendringen

“De afgelopen tweehonderd jaar is het een kerkplein geweest, maar daarvoor heeft er wel bebouwing gestaan", vertelt archeologe Jacobine Melis van SOB Research. "Dat kun je zien aan de paalsporen, die liggen dan heel mooi in een rijtje achter elkaar. Het kan zijn dan dat er een boerderij heeft gestaan of een andere structuur. We hebben vooral sporen gevonden uit de late middeleeuwen. Deze vondsten zijn voor het dorp Gendringen heel bijzonder. Ze hebben hier niet zoveel archeologie uitgevoerd. Er is daardoor heel weinig bekend over de oude geschiedenis." De gevonden sporen worden nu gecoupeerd, al het materiaal wat in de sporen zit, wordt er uitgehaald. Dat wordt verzameld, gewassen en bekeken. Daarna wordt aangegeven hoe oud het materiaal is en of het luxe is of niet. De gevonden spullen gaan uiteindelijk naar een depot. Hier worden ze bewaard voor onderzoek.



Dat de archeologen nu opgravingen kunnen doen op het Kerkplein, komt door de vernieuwing van de dorpskern. “In eerste instantie was het de bedoeling om alleen de Oevelgunne te gaan verbouwen, maar toen bleek ook dat het centrum van Gendringen aanpassing behoeft,” vertelt wethouder Ria Ankersmit. “De Oevelgunne is uiteindelijk kleiner geworden dan de bedoeling was, dus er kwam ook meer openbare ruimte vrij. We hebben toen geld gereserveerd om een groter gebied te kunnen vernieuwen. Dan is het wel uniek als er historisch materiaal onder het centrum begraven ligt.”





