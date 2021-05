Duitsers zelfverzekerd bij Vitesse: 'We gaan Europees voetbal halen, we spelen niet twee keer zo slecht'

Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ging Vitesse nog kansloos met 3-0 ten onder bij Sparta Rotterdam. En ook in die weken ervoor kwamen de Arnhemmers maar moeilijk tot scoren. Toch verwachten ze in het Arnhemse kamp dat Vitesse vierde wordt en daarmee rechtstreeks Europees voetbal wordt veilig gesteld.

"Ik denk dat iedereen weet dat we vrijdag niet goed speelden, maar we hebben deze week geïnvesteerd in wat nodig was. Zo was het voor mij belangrijk om te kijken hoe we weer goed zouden gaan presteren. Daarom hebben we op de training de intensiteit opgeschroefd. We hebben kort getraind, maar met een hoge intensiteit. Dat is voor mij de sleutel. Je speelt zoals je traint", vertelt Thomas Letsch, die woensdag de vragen in het Nederlands aanhoorde en beantwoordde.

Voor Maximilian Wittek ging het interview nog gewoon in het Duits. Hij stelt met zekerheid dat Vitesse morgen veel beter voor de dag komt in Sittard dan afgelopen vrijdag in Rotterdam. "Maar dat is niet meer dan logisch. Het is duidelijk, we spelen echt niet twee keer zo slecht."

Wijzigingen in basis?

Als een ploeg niet goed speelt, gaat de opstelling nog weleens op de schop. Daar lijkt Thomas Letsch niet in mee te willen gaan. "We zijn in speelronde 33 en we kunnen ons doel halen, meer dan ons doel. Dat hebben we grotendeels met dit team gedaan. Iets veranderen is altijd een optie, maar verwacht zeker niet dat we met vijf wijzigingen gaan aantreden."

Mogelijk denkt de trainer aan een wissel voorin. Loïs Openda heeft het al weken lastig bij Vitesse en kan vervangen worden door Oussama Darfalou. Daarnaast speelt Matus Bero niet zijn gelukkigste weken. Thomas Bruns zou hem kunnen vervangen.

Geen zorgen

Er heerst op Papendal in ieder geval geen zorgelijke sfeer richting de wedstrijd tegen Fortuna, zegt linksback Wittek. "Nee, we hebben een goed team en zijn gefocust. We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt en we weten wat voor mogelijkheid er voor ons ligt. Die mogelijkheid willen we ook benutten. En nee, we moeten ons niet te veel druk op leggen door te zeggen 'we moeten, we moeten, we moeten', maar als we ons eigen spel spelen, dan wordt het morgen een succesvolle middag."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero (Bruns), Wittek; Darfalou en Broja.