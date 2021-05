Nu al tweede druk voor ‘Atlas van de IJssel’

De atlas bevat vele unieke beelden die voor het eerst in onderlinge samenhang worden getoond. Deze atlas over de magische aantrekkingskracht van de IJssel verscheen in maart van dit jaar en is wegens overweldigende belangstelling nu al verkrijgbaar in een tweede druk.

Podcast

De IJssel is de enige Nederlandse rivier met een geheel eigen delta, uniek in zijn soort. Ter gelegenheid van de verschijning van de Atlas van de IJssel zijn IJsselverhalen van Wim Eikelboom bij elkaar gebracht. De schrijvers van de atlas komen aan het woord, maar ook tal van andere liefhebbers van de rivier. Muziek van Tangarine en gedichten voorgedragen door Frits Spits. IJsselverhalen brengt een selectie uit de podcast Rivierverhalen.

Tjirk van der Ziel -Hattemer van orgine- is geograaf, onderzoeker en schrijver van verhalen over mens en natuur. Albert Corporaal is gepensioneerd ecoloog. Beiden hebben grote belangstelling voor het fenomeen landschapsbiografie, met name in relatie tot het IJssellandschap.