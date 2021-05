Tingieterij in Alphen smelt kampioensschaal Ajax: 'Was wel even pijnlijk'

"Uiteindelijk was het een heel gaaf project", vertelt Van Zon. "Al was het ook wel even pijnlijk om de kampioensschaal waar we een week aan hadden gewerkt binnen een half uur letterlijk in vlammen te zien opgaan. We leveren al sinds 1985 de kampioensschalen in Nederland, maar zoiets hadden we nog nooit gedaan."

Het idee van Ajax om op deze manier de kampioensschaal met de fans te delen heeft alles met het coronajaar te maken. Omdat de supporters er bijna het hele seizoen niet bij mochten zijn, wordt op deze manier de titel letterlijk gedeeld. En dat alles in samenspraak met de KNVB, de voetbalbond die de schaal ieder jaar aan de kampioen uitreikt.

Sterren en kampioenschappen

De kleine tinnen sterren die van de schaal zijn gemaakt hebben een relatie met landstitels in het voetbal. In Nederland draagt iedere voetbalclub één kleine ster op het shirt per tien behaalde kampioenschappen op het hoogste niveau.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ajax speler Ryan Gravenberch met één van de sterren die van de kampioensschaal is gemaakt. Foto: Ajax

"We hebben de originele schaal teruggekregen, gesmolten en dat vervolgens heel zuiver aangevuld met hetzelfde tin", legt Van Zon uit. "Zo hadden we voldoende tin voor 42.000 sterren, één voor iedere seizoenkaarthouder. Door het goed te mengen, zit in iedere ster iets van de kampioensschaal."

De KNVB werkte volledig mee aan het bijzondere verzoek vanwege de bijzondere omstandigheden. Ook is de tingieterij nog gevraagd om een replica van de kampioensschaal te maken, zodat Ajax nog wel een schaal voor in het clubmuseum heeft.

Martijn van Zon, broer van Jurgen, tijdens het maken van de originele kampioensschaal. Foto: Omroep Gelderland