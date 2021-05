NEC wordt zevende ondanks zege op Dordrecht

NEC begon heel matig. Dordrecht domineerde en na enorm geknoei in de Nijmeegse defensie sloeg Bannis toe. Daarna werd de thuisclub wakker. na uitstekend werk van Elayis Tavsan en Edgar Barreto kon Rangelo Janga de bal in een leeg doel tikken.

Juichen na de gelijkmaker Foto: Omroep Gelderland

Daarna was er een betere fase van NEC. Rens van Eijden kopte over en op aangeven van Souffia El Karouani haalde Bart van Rooij ineens uit, maar Van Herk kon redden. Vervolgens luwde het offensief en ontsnapte NEC toen Suray doorkwam. Mattijs Branderhorst kon ternauwernood redding brengen. De wedstrijd sleepte zich naar de rust en de 1-1 stand halverwege was terecht.

Ongeïnspireerd

Na rust had El Karouani een aardige kans. Maar het voetbal was verder vrij ongeïnspireerd. Janga had bijna succes met een harde kopbal, maar Van Herk redde. Trainer Rogier Meijer wisselde flink en gaf Rens van Eijden, Edgar Barreto en Jordy Bruijn wat rust met het oog op de play-offs. Invaller Kevin Bukusu miste een kopkans.

Toch nog 2-1

Het werd nog bijna 1-2 toen Bannis vrij voor Branderhorst opdook, maar de doelman redde uitstekend. NEC miste inmiddels teveel spelers om nog echt wat klaar te kunnen spelen. Branderhorst ging in de slotfase bijna nog in de fout, maar hij herstelde het zelf. In de extra tijd maakte Javier Vet met een kopbal de winnende treffer.